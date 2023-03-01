В Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда: десятки погибших и раненых (ФОТО)

В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции погибли по меньшей мере 32 человека и 85 получили ранения.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Лобовое столкновение двух поездов произошло поздно вечером 28 февраля. Пассажирский поезд двигался из Афин в северный город Салоники и столкнулся с грузовым поездом вблизи города Ларисса.

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, в результате которой четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, и два из них загорелись.

Около 250 пассажиров удалось безопасно эвакуировать.

В настоящее время на месте инцидента идет поисково-спасательная операция. По данным местных СМИ, в пассажирском поезде ехало около 350 человек.

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши 26 февраля произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в обоих путешествовали граждане Украины.