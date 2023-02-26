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В Польше столкнулись два автобуса с украинцами
В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в обоих путешествовали граждане Украины.
Об этом сообщило издание RMF24.
По информации от полиции, авария произошла около 4 утра в воскресенье, 26 февраля, на трассе в районе села Заблотце Ярославского уезда, недалеко от пограничного пункта пропуска Корчова.
"По предварительным выводам, водитель Renault Master врезался сзади в ехавший впереди Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes ударился об ограничительные барьеры и опрокинулся набок. Пять пассажиров из обоих транспортных средств госпитализировали. Среди них есть ребенок", – сообщила пресс-секретарь полиции, добавив, что угрозы их жизни нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оба автобуса двигались в направлении пункта пропуска "Корчева - Краковец".
Медики службы "скорой" в Жешуве уточняют, что все 12 пассажиров обоих микроавтобусов - граждане Украины.
Полиция установила, что оба водителя были трезвыми, причины аварии продолжают выяснять.