В Польше столкнулись два автобуса с украинцами

В Подкарпатском воеводстве Польши произошло ДТП с участием двух микроавтобусов, в обоих путешествовали граждане Украины.

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Об этом сообщило издание RMF24.

По информации от полиции, авария произошла около 4 утра в воскресенье, 26 февраля, на трассе в районе села Заблотце Ярославского уезда, недалеко от пограничного пункта пропуска Корчова.

"По предварительным выводам, водитель Renault Master врезался сзади в ехавший впереди Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes ударился об ограничительные барьеры и опрокинулся набок. Пять пассажиров из обоих транспортных средств госпитализировали. Среди них есть ребенок", – сообщила пресс-секретарь полиции, добавив, что угрозы их жизни нет.

Оба автобуса двигались в направлении пункта пропуска "Корчева - Краковец".

Медики службы "скорой" в Жешуве уточняют, что все 12 пассажиров обоих микроавтобусов - граждане Украины.

Полиция установила, что оба водителя были трезвыми, причины аварии продолжают выяснять.