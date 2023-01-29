40 человек погибли в результате аварии автобуса на юге Пакистана

В Пакистане, в провинции Белуджистан, по меньшей мере 40 человек погибли и еще четверо получили ранения после того, как пассажирский автобус на скорости врезался в опору моста и упал в овраг.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по дороге из столицы Белуджистана Кветта в южный город Карачи, автобус, перевозивший около 48 человек, разбился,

По данным правоохранителей, авария произошла из-за превышения скорости микроавтобусом, который после столкновения с опорой моста быстро загорелся.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом часто случаются в Пакистане, где редко соблюдаются ПДД, а дороги во многих сельских районах в плохом состоянии.

Кроме того, пассажирские автобусы и микроавтобусы, как правило, переполнены и почти не оборудованы средствами безопасности.