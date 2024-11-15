Эксперт об аресте нардепа Шевченко: СБУ зачищает "5 колонну" в Украине

Служба безопасности зачищает "5 колонну" в Украине. Пророссийский нардеп Евгений Шевченко попал в СИЗО вслед за своими коллегами Александром Дубинским и Нестором Шуфричем. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Эксперт подчеркивает, что такие, как Шевченко, годами работали на другие страны, однако сейчас "для них наступили другие времена". "Шевченко какое-то время прикрывался статусом нардепа, и СБУ вынуждена была работать по нему в рамках соответствующих законодательных ограничений. Однако это не помогло пророссийскому депутату. Служба уничтожает российскую "5 колонну" в Украине", — акцентирует Голобуцкий.

"Статус нардепа, олигарха или митрополита УПЦ МП в нынешние времена еще никому не помог. И поездка в СИЗО, если ты работаешь на Россию, – это лишь вопрос времени, который нужно на сбор качественной доказательной базы. А с этой работой ребята Малюка (главы СБУ Василия Малюка – ред.) справляются очень неплохо – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы", – пишет эксперт.

Голобуцкий напоминает, что незадолго до ареста Шевченко приглашал в СИЗО другой фигурант дела СБУ, пророссийский нардеп Дубинский. "Заседание фракции "Предателей" можно проводить прямо в СИЗО. Вот только, кажется, кворум еще не полный. Думаю, Дубинский, Шуфрич и Шевченко могут ждать и новых гостей", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты. Также Шевченко совершал сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардеп уже поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). У него есть шансы сесть за решетку на 15 лет.