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"Ці слова вдячності людині, яка, врятувала моє життя", - захисник Маріуполя подякував президенту УАФ Павелку
Військовий лікар, нейрохірург, герой-захисник Маріуполя і рефері УАФ Дмитро Кубряк на своїй сторінці у Facebook розповів, про перебування в полоні і подякував за підтримку президенту УАФ Андрію Павелко.
"Хочу присвятити ці слова вдячності Людині, яка, без перебільшення, врятувала моє життя. Доля посміхнулась мені і наприкінці березня у Дніпровському військовому госпіталі я познайомився з Президентом Української Асоціації Футболу Андрієм Павелко. Через декілька днів був політ в Маріуполь, робота в блокадному місті та потрапляння в російський полон. Знаходячись в жахливих умовах, в пригніченому моральному стані, під постійним психологічним тиском російських військових, я щодня мріяв про повернення додому. Цю мрію допоміг здійснити Андрій Васильович Павелко, який увесь час мого перебування в полоні докладав максимум зусиль для мого звільнення", - написав Кубряк, зауваживши, що першим, з ким він спілкувався телефоном, ступивши на рідну землю, був президент УАФ.
Захисник Маріуполя додав, що й зараз продовжує отримувати підтримку від Андрія Павелка.
"Ніколи не перестану бути йому вдячним за участь у моєму визволенні, а також за моральну та професійну підтримку, яку щодня продовжую отримувати від Президента УАФ Андрія Павелко та усієї дружної родини УАФ", - зазначив Кубряк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Дмитро Кубряк потрапив у російський полон під час окупації Маріуполя. Там він пробув п'ять місяців, і був звільнений в результаті одного з обмінів.