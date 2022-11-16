"Эти слова благодарности человеку, который спас мою жизнь", - защитник Мариуполя поблагодарил президента УАФ Павелка

Военный врач, нейрохирург, герой-защитник Мариуполя и рефери УАФ Дмитрий Кубряк на своей странице в Facebook рассказал о пребывании в плену и поблагодарил за поддержку президента УАФ Андрея Павелко.

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"Хочу посвятить эти слова благодарности Человеку, без преувеличения, спасшему мою жизнь. Судьба улыбнулась мне и в конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с Президентом Украинской Ассоциации Футбола Андреем Павелко. Через несколько дней был полет в Мариуполь, работа в блокадном городе и попадание в российский плен. Находясь в ужасных условиях, в подавленном моральном состоянии, под постоянным психологическим давлением российских военных, я ежедневно мечтал о возвращении домой. Эту мечту помог осуществить Андрей Васильевич Павелко, который все время моего пребывания в плену прилагал максимум усилий для моего освобождения", - написал Кубряк, заметив, что первым, с кем он общался по телефону, ступив на родную землю, был президент УАФ.

Защитник Мариуполя добавил, что и сейчас продолжает получать поддержку от Андрея Павелко.

"Никогда не перестану быть ему благодарным за участие в моем освобождении, а также за моральную и профессиональную поддержку, которую каждый день продолжаю получать от Президента УАФ Андрея Павелко и всей дружной семьи УАФ", - отметил Кубряк.

Напомним, что Дмитрий Кубряк попал в плен во время оккупации Мариуполя. Там он пробыл пять месяцев, и был освобожден в результате одного из обменов.