Пенсіонерів перевірять на правильність виплат. Мін'юст зареєстрував відповідний наказ Мінфіну

Пенсіонерів таки перевірять на правильність виплат. Міністерство юстиції 1 травня зареєструвало наказ Мінфіну від 13 квітня "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" (№ 718/39774).

Раніше проєкт було розміщено на сайті Федерації профспілок з метою обговорення. Delo.ua вирішило з'ясувати, що саме планує Міністерство фінансів і наскільки запропонована перевірка пенсій є законною.

У самому Пенсійному фонді (ПФУ) нам прокоментувати документ не змогли, пославшись на те, що це зона відповідальності Мінфіну (нормативно-правовий акт належить перу міністерства). Однак, один із представників фонду поскаржився нам на те, що в медіа, мовляв, з приводу документа "розганяють" незрозумілу паніку, для якої немає жодних підстав.

У самому ж Мінфіні нам пояснили, що йдеться лише про рекомендації.

"За результатами верифікації Мінфін надає ПФУ рекомендації щодо проведення додаткової перевірки правомірності отримання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання або усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних", – пояснили нам.

Рішення ж щодо неправомірності та припинення державних виплат приймає орган, що здійснює виплати, з урахуванням законодавства. "Отже Мінфін під час здійснення верифікації не втручається в процедуру нарахування пенсій і грошового забезпечення та не приймає рішень щодо позбавлення або скорочення таких виплат", – відповіли у міністерстві на запит delo.ua.

Що, кого і як саме планують перевіряти

Наявну в Пенсійному фонді (ПФУ) інформацію щодо пенсійних виплат в Мінфіні будуть звіряти з даними з інших джерел. Серед них згадуються такі:

Державний реєстр фізосіб;

Єдиний державний демографічний реєстр;

Централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Мінсоцполітики;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян.

Інакше кажучи, Мінфін вирішив перевірити актуальність персональних даних пенсіонерів у ПФУ, які впливають на розмір щомісячних виплат. І ця верифікація гіпотетично передбачатиме передовсім перевірку дотримання вимоги обміну інформацією щодо особистих даних пенсіонерів.

Перевірити також мають те, наскільки наявна інформація про персональні дані отримувачів пенсій, що міститься в Пенсійному фонді, автентична. А також те, чи правомірні нарахування конкретним українцям грошових виплат і щомісячного довічного грошового утримання.

На практиці це може стосуватися випадків, коли рідні померлого отримують за нього пенсії. Це можливо, якщо дані в ПФУ про смерть відсутні, але є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Йдеться також і про перевірку груп і строків інвалідності отримувачів доплат.

Перевірять пенсіонерів і щодо постійного проживання за кордоном, рішення громадян залишитись за кордоном на тривалий термін або повернутися до України згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Останній пункт стосується саме тих, хто отримує дві пенсії. Насамперед, звісно, це може стосуватися пенсіонерів, які або отримують пенсію від України та ФР, або мають дві пенсії на окупованих територіях. Хоча формально для ПФУ місце проживання отримувача не повинно мати жодного значення.

Якщо за підсумком перевірок буде виявлено порушення в нарахуванні виплат чи невідповідність даних, то виплату пенсії або припинять, або пенсіонера змусять повернути переплату, яку він отримав незаконним шляхом.

Як каже у коментарі delo.ua керуючий партнер юридичної компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, проведення такої верифікації – річ цілком можлива. Це робиться з метою скорочення витрат держбюджету і відновлення справедливості.

"Але справа в тому, що таких порушників дуже мало. Можуть постраждати тільки пересічні громадяни. Декому з них можуть вказати нібито на порушення при нарахуванні пенсій, а їм лишиться доводити, що вони "не верблюди", – застерігає адвокат.

Чи діє Мінфін у межах своїх повноважень

Як стверджує колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі delo.ua, якби такий наказ з боку Міністерства фінансів передбачав саме втручання в позбавлення або скорочення виплат, то його справді можна було б визнати цілком незаконним.

"Згідно зі ст. 19 Конституції, держоргани і посадові особи мають діяти лише в межах визначених повноважень. У Мінфіна таких повноважень щодо втручання у виплати пенсій немає. Закон щодо пенсійного забезпечення йому таких прав не дає", – нагадує він.

Як нагадує ексміністр, пенсії виплачує ПФУ, який підпорядкований Мінсоцполітики. "У будь-якому випадку позбавляти людину пенсії може тільки суд", – додає він. Тому в Мінфіні і пояснили, що йдеться тільки про надання рекомендацій Пенсійному фонду.

"Згідно з законодавством, правильність призначення пенсій перевіряють відділи управління соціального захисту населення. Існують відділення на місцях Пенсійного фонду, які призначають пенсії. І контроль за цим покладено на органи соцзахисту, а не на Мінфін", – резюмував експерт.