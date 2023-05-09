Пенсионеров проверят на правильность выплат. Минюст зарегистрировал соответствующий приказ Минфина

Пенсионеров проверят на правильность выплат. Министерство юстиции 1 мая зарегистрировало приказ Минфина от 13 апреля "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" (№718/39774).

Раньше проект был размещен на сайте Федерации профсоюзов с целью обсуждения. Delo.ua решило выяснить, что именно планирует Министерство финансов и насколько предложенная проверка пенсий законна.

В самом Пенсионном фонде (ПФУ) нам прокомментировать документ не смогли, сославшись на то, что это зона ответственности Минфина (нормативно-правовой акт принадлежит перу министерства). Однако один из представителей фонда пожаловался нам на то, что в медиа, мол, по поводу документа "разгоняют" непонятную панику, для которой нет никаких оснований.

В самом же Минфине нам объяснили, что речь идет только о рекомендациях.

"По результатам верификации Минфин дает ПФУ рекомендации по проведению дополнительной проверки правомерности получения пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания или устранения несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", – пояснили нам.

Решение о неправомерности и прекращения государственных выплат принимает орган, осуществляющий выплаты, с учетом законодательства. "Итак, Минфин во время осуществления верификации не вмешивается в процедуру начисления пенсий и денежного довольствия и не принимает решений по лишению или сокращению таких выплат", – ответили в министерстве по запросу delo.ua.

Что, кого и как именно планируют проверять

Имеющуюся в Пенсионном фонде (ПФУ) информацию о пенсионных выплатах в Минфине будут сверять с данными из других источников. Среди них упоминаются следующие:

Государственный реестр физлиц;

Единый государственный демографический реестр;

Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, держателем которого есть Минсоцполитики;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Иными словами, Минфин решил проверить актуальность персональных данных пенсионеров в ПФУ, влияющих на размер ежемесячных выплат. И эта верификация гипотетически будет предусматривать проверку соблюдения требования обмена информацией относительно личных данных пенсионеров.

Проверить также то, насколько имеющаяся информация о персональных данных получателей пенсий, содержащаяся в Пенсионном фонде, аутентична. А также то, правомерны ли начисления конкретным украинцам денежных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

На практике это может относиться к случаям, когда родные умершего получают за него пенсии. Это возможно, если данные в ПФУ о смерти отсутствуют, но есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Речь также идет о проверке групп и сроков инвалидности получателей доплат.

Проверят пенсионеров относительно постоянного проживания за границей, решение граждан остаться за границей на длительный срок или вернуться в Украину согласно данным Единого государственного демографического реестра.

Последний пункт касается именно тех, кто получает две пенсии. Прежде всего, это может касаться пенсионеров, которые либо получают пенсию от Украины и ФР, либо имеют две пенсии на оккупированных территориях. Хотя формально для ПФУ место жительства получателя не должно иметь никакого значения.

Если по итогам проверок будут выявлены нарушения в начислении выплат или несоответствие данных, то выплату пенсии либо прекратят, либо пенсионера заставят вернуть переплату, которую он получил незаконным путем.

Как говорит в комментарии delo.ua управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец, проведение такой верификации – вещь вполне возможная. Это делается с целью сокращения расходов госбюджета и восстановления справедливости.

"Но дело в том, что таких нарушителей очень мало. Могут пострадать только рядовые граждане. Некоторым из них могут якобы указать на нарушения при начислении пенсий, а им останется доказывать, что они "не верблюды", - предостерегает адвокат.

Действует ли Минфин в пределах своих полномочий

Как утверждает бывший министр социальной политики Андрей Рева в комментарии delo.ua, если бы такой приказ со стороны Министерства финансов предусматривал именно вмешательство в лишение или сокращение выплат, его действительно можно было бы признать вполне незаконным.

"Согласно ст. 19 Конституции, госорганы и должностные лица должны действовать только в пределах определенных полномочий. У Минфина таких полномочий по вмешательству в выплаты пенсий нет. Закон о пенсионном обеспечении ему таких прав не дает", – напоминает он.

Как напоминает эксминистр, пенсии выплачивает ПФУ, подчиненный Минсоцполитики. "В любом случае лишать человека пенсии может только суд", – добавляет он. Поэтому в Минфине и объяснили, что речь идет только о предоставлении рекомендаций Пенсионному фонду.

"Согласно законодательству, правильность назначения пенсий проверяют отделы управления социальной защиты населения. Существуют отделения на местах Пенсионного фонда, которые назначают пенсии. И контроль за этим возложен на органы соцзащиты, а не на Минфин", – резюмировал эксперт.