В Минсоцполитики выступили за увеличение отчислений на накопительные пенсии до 10% от зарплаты

В систему накопительного пенсионного обеспечения нужно отчислять не менее 7-10% заработка, поскольку 3%, предлагаемых в законопроекте №9212, мало. Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Она отметила, что законопроектом предусмотрена обязательная уплата взносов в накопительную систему и работодателем, и работниками. Сначала обязательная уплата будет касаться только работодателей, однако работники на старте реформы могут вносить эти взносы добровольно.

По словам Жолнович, в дальнейшем этот момент будет более четко регламентирован.

"Средний взнос, который покрывал бы все необходимые расходы и сохранял средства в их эквиваленте для человека, это по меньшей мере 7-10% с платы. Сегодня мы предусматриваем до 3% обязательного [взноса] с работодателя – это немного мало. Очевидно, что сам работник своими средствами должен приобщаться, чтобы его вклад был оптимальным и из этого можно было извлечь выгоду", – высказалась министр.

Также она добавила, что внедрение обязательного пенсионного накопления возможно только при создании соответствующей инфраструктуры, на что нужен как минимум год.

"Чтобы полноценно запустить накопительную пенсию, нам нужно создать государственный накопительный банк, потому что, по оценкам социологов, большинство людей доверяют именно государственным банкам. Хотя в дальнейшем в систему зайдут и частные структуры, и негосударственные пенсионные банки. То есть будет выбор у людей, куда вкладывать и как инвестировать средства. Но нужно построить цифровые системы сбора и администрирования", – рассказала Жолнович.

Напомним, законопроект №9212, предусматривающий обязательное введение накопительных пенсий в Украине, был внесен в Верховную Раду 17 апреля. Депутаты предлагают, чтобы в 2023 году работодатели платили на соответствующие цели 1%, в 2024 году – 1,5% и в 2025 году – 2% от размера заработной платы работников, а государство софинансировало такие взносы на паритетных началах за счет госбюджета. Подробнее об инициативе читайте здесь.