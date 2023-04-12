Зеленский подписал закон о назначении пенсий жителям на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский 12 марта подписал Закон Украины №2981-ІХ "О внесении изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия".

Закон был принят Верховной Радой 20 марта 2023, сообщается на сайте Главы государства.

В документе отмечается, что граждане, достигшие пенсионного возраста, или ставшие лицами с инвалидностью, или потерявшие кормильца и проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, столкнулись с невозможностью назначения пенсии.

Жители оккупированных территорий не могут напрямую обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или подать заявление и подтверждающие документы через веб-портал электронных услуг ПФУ в связи с отсутствием на оккупированных территориях интернета и украинской мобильной связи. Принятый закон должен урегулировать эту проблему, в частности предусмотрев, что в период действия военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены пенсия назначается независимо от даты обращения.

Согласно закону, пенсия будет назначаться: по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста; в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности; в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца; за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Нормы Закона распространяются также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия и покинули их.

В 2023 году впервые будет осуществлена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не попадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (растущего более медленными темпами, чем индексация). Включение таких выплат в периметр индексации позволяет обеспечить рост наименьших пенсий.