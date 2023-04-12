Зеленский одобрил рекордное увеличение расходов бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Таким образом, расходы на сектор безопасности и обороны увеличили на 518,2 млрд грн. В частности, 477,2 млрд грн пойдут на оплату труда, 30,2 млрд грн – на спецтехнику и оборудование, 19 млрд грн – для резервного фонда.

По ведомствам распределение средств предусмотрено следующим образом:

Министерству обороны – 372,4 млрд грн;

Нацполиции, Госпогранслужбе, Нацгвардии, ГСЧС – 98,3 млрд грн;

Главному управлению разведки – 4,6 млрд грн;

Службе безопасности Украины – 9,3 млрд грн;

Администрации Госспецсвязи – 31,6 млрд грн;

Службе внешней разведки – 807,6 млн грн;

Национальному антикоррупционному бюро – 50,6 млн грн.

Напомним, Верховная Рада одобрила увеличение расходов госбюджета 21 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что это будет способствовать усилению обороноспособности Украины и остановке российской агрессии.

Нардеп Ярослав Железняк отмечал, что это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины.