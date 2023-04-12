Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків бюджету

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Таким чином, видатки на сектор безпеки і оборони збільшили на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн підуть на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 19 млрд грн – для резервного фонду.

За відомствами розподіл коштів передбачений наступним чином:

Міністерству оборони – 372,4 млрд грн;

Нацполіції, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, ДСНС – 98,3 млрд грн;

Головному управлінню розвідки – 4,6 млрд грн;

Службі безпеки України - 9,3 млрд грн;

Адміністрації Держспецзв'язку – 31,6 млрд грн;

Службі зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн;

Національному антикорупційному бюро – 50,6 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила збільшення видатків держбюджету 21 березня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що це сприятиме посиленню обороноздатності України та зупиненню російської агресії.

Нардеп Ярослав Железняк зауважував, що це найбільше збільшення бюджету в історії України.