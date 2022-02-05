Платить станут больше: государство увеличило размеры медицинских гарантий

В 2022 году на Программу медицинских гарантий выделено 157,3 млрд грн. Об этом во время пресс-конференции в Харькове сообщила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак.

Как сообщает "Дозор", приоритетными остаются лечение инсульта и инфаркта, исследование для раннего выявления онкологии, медпомощь при родах, медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

По наибольшим тарифам будет оплачиваться неонатальная помощь. Так в 2022 году она составляет 135 тысяч грн. При этом за лечение недоношенных детей в учреждениях, которые будут отвечать дополнительным условиям, НСЗУ будет платить максимальный тариф – 161 тысяча грн.

Приэтом, на 10 тысяч вырастит тариф на химиотерепевтическое лечение – до 36 тысяч грн, за лечене детей от онкозаболеваний до 131 тысячи грн тариф за лечение онкогематологических заболеваний вырастит з 54 до 74 тысяч грн.

За лечение инсультов НСЗУ будет платить 131 тысячу 472 грн при остром мозговом инсульте с применением эндоваскулярных вмешательств. 62 565 грн. – при использовании тромболитической терапии. 21 875 – за помощь при остром мозговом инсульте без эндоваскулярных вмешательств и тромболитической терапии.