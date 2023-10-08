Померла українська співачка Ніна Матвієнко

Уранці неділі, 8 жовтня, померла відома українська співачка та акторка Ніна Матвієнко. Їй було 75 років.

Про це повідомила дочка співачки Тоня Матвієнко.

Ніна Матвієнко не дожила до свого 76-річчя лише 2 дні.

"Відійшла у вічність українська співачка Ніна Матвієнко. У дивовижному голосі артистки весь світ чув українську душу, а її легендарне виконання українських народних пісень облетіло весь світ", - йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

Там нагадали, що у 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

"Смерть співачки — болісна втрата для України. Висловлюємо свої співчуття близьким та колегам. Світла пам’ять!", - підкреслили в МКІП.

Зауважимо, Ніна Матвієнко розпочала свою творчу кар'єру солісткою вокальної студії при Державному українському народному академічному хорі імені Григорія Верьовки.

Новий період у творчій долі пов'язаний з роботою в Національному ансамблі солістів "Київська камерата", солісткою якого вона стає з 1991 року.

У 1975 році Матвієнко заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і активно займається літературною творчістю. Ще в радянські часи Ніна Матвієнко написала історію народного хору імені Григорія Верьовки, надрукувала кілька власних віршів, оповідань і есе.

Вершинним літературним надбанням співачки стала її біографічна книга "Ой виорю нивку широкую", яка вийшла 2003 року у видавництві Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара".

Крім того, Матвієнко також була актрисою. Вона грала в телевиставах "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", художніх фільмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" і радіовиставах.