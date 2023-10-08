Умерла украинская певица Нина Матвиенко

Утром воскресенья, 8 октября, скончалась известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.

Об этом сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.

"Ушла в вечность украинская певица Нина Матвиенко. В удивительном голосе артистки весь мир слышал украинскую душу, а ее легендарное исполнение украинских народных песен облетело весь мир", - говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

Там напомнили, что в 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства Нина Матвиенко получила звание заслуженной, в 1985 народной артистки Украины. В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

"Смерть певицы - болезненная потеря для Украины. Выражаем свои соболезнования близким и коллегам. Светлая память!", - подчеркнули в МКИП.

Отметим, Нина Матвиенко начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки.

Новый период в творческой судьбе связан с работой в Национальном ансамбле солистов "Киевская камерата", солисткой которого она становится с 1991 года.

В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературным творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.

Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга "Ой вспашу нивку широкую", которая вышла в 2003 году в издательстве Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Кроме того, Матвиенко тоже была актрисой. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропала грамота" и радиоспектаклях.