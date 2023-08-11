Рік українській ініціативі «Ментори в тилу»: як ментори з різних сфер допомагають збирати кошти для допомоги фондам

За рік роботи до платформи «Ментори в тилу», що є частиною екосистеми «В тилу», приєдналися більше 600 менторів, серед яких засновники та менеджери відомих іноземних компаній: Google, Facebook, Amazon, Vimeo й представники сміливих українських бізнесів.

Протягом року діяльності, "Ментори в тилу" було зібрано понад 800 тис.гривень на підтримку ЗСУ, задонативши таким фондам, як КОЛО, Фонд Сергія Притули, Повернись живим, БФ Генерала Залужного та багатьом іншим.

Засновник ініціативи Артур Федоренко зазначає, що створена платформа функціонує як майданчик обміну досвідом й знаннями на якому кожен може отримати менторську підтримку від досвідчених наставників.

«Платформа і менторство загалом – потужна альтернатива традиційним освітнім курсам для спеціалістів senior та вище рівня, керівників й власників бізнесів. Я маю досвід їх створення й запуску, тому скажу так: жоден курс не може бути ідеальним, бо він не покриватиме персонального досвіду слухача. Людині потрібен не курс, а наставництво. Практик із досвідом, який пройшов свій шлях і може поділитися ним. Таке спілкування дає більше, ніж рік навчання», зауважив Артур Федоренко, засновник ініціативи «Ментори в тилу».

На платформі представлені і сміливі українські компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Вони використовують майданчик як можливість навчання й підвищення кваліфікації співробітників, а також долучають досвідчених колегі в якості менторів.

Однією з таких компаній є Ardis Group, яка долучила до “Менторів в тилу” одразу 6 фахівців. Щоб бути максимально корисними, діляться власними компетенціями одразу у декількох напрямках: маркетинг, рекрутинг, управління, продажі.

У компанії підкреслили, що вирішили долучитись до менторства на платформі, бо це win-win ініціатива: ментори — проводять практичні сесії, що зараз є одним із найефективніших способів отримати необхідні знання для тих, хто хоче пришвидшити свій професійний шлях, менті — додатково прокачують власні навички, а всі донати — відправляють фондам підтримки ЗСУ.

«Ми відповідальні перед своєю країною та маємо чітке бачення — творити наше майбутнє, задля того, щоб продовжити працювати у вільній та нескореній Україні. Команда Ardis Group має активну громадську позицію і завдяки цьому, після долучення одного ментора, інші колеги виявили бажання проводити консультації, які наблизять нашу Перемогу, розповідає Дмитро Чернов, CEO Ardis Group.

Зараз платформа «Ментори в тилу» реалізовує ще один напрямок роботи, спрямований на надання менторської підтримки військовослужбовцям, які повертаються додому та мають труднощі з пошуком роботи. Це дає їм можливість переходу від військового до цивільного життя. Ментори надають таку підтримку й сесії для військових проводять безкоштовно.