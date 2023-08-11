Год украинской инициативе «Менторы в тылу»: как менторы из разных сфер помогают собирать средства для помощи фондам

За год работы к платформе «Менторы в тылу», которая является частью экосистемы «В тылу», присоединились более 600 менторов, среди которых основатели и менеджеры известных иностранных компаний: Google, Facebook, Amazon, Vimeo и смелые украинские бизнесы.

В течение года деятельности, "Менторы в тылу" было собрано более 800 тыс. гривен в поддержку ВСУ, задонотив таким фондам, как КОЛО, Фонд Сергея Притулы, Вернись живым, БФ Генерала Залужного и многим другим.

Основатель инициативы Артур Федоренко отмечает, что созданная платформа функционирует как площадка обмена опытом и знаниями, на которой каждый может получить менторскую поддержку от опытных наставников.

«Платформа и менторство – мощная альтернатива традиционным образовательным курсам для специалистов senior и выше уровня, руководителей и владельцев бизнесов. У меня есть опыт их создания и запуска, поэтому скажу так: ни один курс не может быть идеальным, потому что он не будет покрывать персональный опыт слушателя. Человеку нужен не курс, а наставничество. Практик с опытом, который проделал свой путь и может поделиться им. Такое общение дает больше года обучения», отметил Артур Федоренко, основатель инициативы «Менторы в тылу».

На платформе представлены и смелые украинские компании, продолжающие работать в военное время. Они используют площадку как возможность обучения и повышения квалификации сотрудников, а также привлекают опытных коллег в качестве менторов.

Одной из таких компаний является Ardis Group, которая присоединила к "Менторов в тылу" сразу 6 специалистов. Чтобы быть максимально полезными, делятся своими компетенциями сразу в нескольких направлениях: маркетинг, рекрутинг, управление, продажи.

В компании подчеркнули, что решили присоединиться к менторству на платформе, потому что это win-win инициатива: менторы — проводят практические сессии, которые сейчас являются одним из самых эффективных способов получить необходимые знания для тех, кто хочет ускорить свой профессиональный путь, менти — дополнительно прокачивают собственные навыки, а все донаты отправляют фондам поддержки ВСУ.

«Мы ответственны перед своей страной и имеем четкое видение — творить наше будущее для того, чтобы продолжить работать в свободной и непокоренной Украине. Команда Ardis Group имеет активную общественную позицию и благодаря этому, после добавления одного ментора, другие коллеги изъявили желание проводить консультации, которые приблизят нашу Победу, рассказывает Дмитрий Чернов, CEO Ardis Group.

Сейчас платформа «Менторы в тылу» реализует еще одно направление работы, направленное на оказание менторской поддержки военнослужащим, которые возвращаются домой и испытывают трудности с поиском работы. Это дает им возможность перехода от военной к гражданской жизни. Менторы оказывают такую поддержку и сессии для военных проводят бесплатно.