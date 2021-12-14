- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Киеве на Оболони появился 90-метровый мурал
На столичной Оболони глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик реализовал уже третий проект вместе с известным художником Виталием Гидеваном.
При поддержке Фесика жители района вместе художником отбирают заброшенные здания или здания в плохом состоянии, находящиеся во дворах спального района, и вместе выбирают сюжеты для будущих арт-объектов.
Последний из них Виталий Гидеван закончил в конце прошлого месяца. Это 90-метровый мурал на тропическую тематику.
До этого ряд арт-проектов уже были реализованы в трех локациях Оболонского района: по улице Калнышевского, 1А около школы №29 (110-метровый мурал реализован совместно с депутатом Владиславом Трубициным), на проспекте Героев Сталинграда, 46а (240 квадратных метров), и последний мурал площадью 90 квадратных метров на Оболонском проспекте, 13.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вместе с муралом вокруг арт-объектов руководство района и местные жители трансформируют благоустройство (ликвидируют свалки, высаживают деревья, устанавливают лавки и освещение, демонтируют временные конструкции).