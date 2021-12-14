В Киеве на Оболони появился 90-метровый мурал

На столичной Оболони глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик реализовал уже третий проект вместе с известным художником Виталием Гидеваном.

При поддержке Фесика жители района вместе художником отбирают заброшенные здания или здания в плохом состоянии, находящиеся во дворах спального района, и вместе выбирают сюжеты для будущих арт-объектов.

Последний из них Виталий Гидеван закончил в конце прошлого месяца. Это 90-метровый мурал на тропическую тематику.

Последний 90-метровый мурал на старой трансформаторной на Оболонском проспекте

До этого ряд арт-проектов уже были реализованы в трех локациях Оболонского района: по улице Калнышевского, 1А около школы №29 (110-метровый мурал реализован совместно с депутатом Владиславом Трубициным), на проспекте Героев Сталинграда, 46а (240 квадратных метров), и последний мурал площадью 90 квадратных метров на Оболонском проспекте, 13.

110-метровый мурал на улице Калнышевского возле школы №29 на здании старой котельной КТЕ

240 метровый четырехсторонний мурал на Геров Сталинграда на здании старой трансформаторной 240 метровый четырехсторонний мурал на Геров Сталинграда на здании старой трансформаторной 240 метровый четырехсторонний мурал на Геров Сталинграда на здании старой трансформаторной 240 метровый четырехсторонний мурал на Геров Сталинграда на здании старой трансформаторной

Вместе с муралом вокруг арт-объектов руководство района и местные жители трансформируют благоустройство (ликвидируют свалки, высаживают деревья, устанавливают лавки и освещение, демонтируют временные конструкции).