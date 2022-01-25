Apple оштрафовали в Нидерландах из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store

В Нидерландах антимонопольный орган оштрафовал корпорацию Apple на 5 миллионов евро ($5,65 миллиона) из-за нарушений способа оплаты в App Store. Об этом сообщает издание Reuters.

Оказалось, что компания не предложила пользователям альтернативные способы оплаты в своем магазине приложений, как этого требовал регулятор.

Apple дали время до 15 января внедрит в App Store несколько способов оплаты. В компании заявляют, что выполнили требование, но антимонопольный орган считает, что по состоянию на 24 января Apple так и не сделал этого.

Компанию будут еженедельно штрафовать на 5-50 миллионов евро до тех пор, пока регулятор не решит, что Apple внедрила новые способы оплаты в App Store.

Известно, что, например, разработчики приложений для знакомств не могут использовать другие платежные системы в магазине приложений от Apple.

Предыдущий раз Apple обязали уплатить значительный штраф в Италии. В ноябре 2021 года Антимонопольный комитет Италии решил, что компании Amazon и Apple совершили сговор при продаже наушников — компании оштрафовали на общую сумму более 200 млн евро.