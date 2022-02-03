США тестируют роботов-собак для патрулирования своих границ

Пограничные силы Соединенных Штатов могут "взять на службу" собак-роботов. Они уже проходят испытания, в частности принимают участие в патрулировании границ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренней безопасности США (DHS).

В настоящее время роботов-собак тестируют на южной границе США, где страна граничит с Мексикой.

"Южная граница может быть негостеприимным местом для человека, именно поэтому робот может показать себя там достаточно хорошо. Эта инициатива под руководством S&T сосредоточена на автоматизированных транспортных средствах для наблюдения на земле, мы называем это AGSV. По сути, программа AGSV посвящена роботам-собакам", — рассказал руководитель программы отдела исследований и разработок DHS Бренда Лонг.

Роботов-собак для американской армии создала компания Ghost Robotics. Робот может перемещаться автономно или управляться вручную и может быть оснащен рядом полезных функций, включая тепловизионные камеры и системы ночного видения.

В DHS добавили, что из-за особых потребностей южной границы США внедрение четвероногих механических подкреплений является разумным использованием ресурсов.

"Как и везде, там есть стандартное преступное поведение, но вдоль границы пограничники также могут иметь дело с работорговлей, контрабандой наркотиков, огнестрельного оружия или даже, потенциально, оружия массового уничтожения", — пояснил агент Бретт Беккер из Инновационной группы CBP (INVNT).

Тем временем киевский завод "Меридиан" имени Сергея Королева, входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", намерен производить мобильных боевых роботов.

В рамках первого проекта предусмотрено производство безэкипажных компактных наземных машин, предназначенных для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.