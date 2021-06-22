Транспорт 20 минут назад

Автоконцерн Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за $1,1 млрд

Автомобильный гигант выкупил 80% акции роботостроительной компании

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Корейский автомобильный гигант Hyundai Motor Group закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций роботостроительной компании Boston Dynamics.

В частности, автоконцерн выкупил 80% акции компании за $1,1 млрд, сообщает пресс-служба Hyundai.

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В то же время предыдущий владелец Boston Dynamics медиакорпорация Softbank продолжит владеть 20% акций через аффилированные структуры.

При этом в Hyundai обещают поддерживать развитие и создание новых продуктов от Boston Dynamics.

"Сделка позволит группе (Hyundai) и Boston Dynamics использовать сильные стороны друг друга в производстве, логистике, строительстве и автоматизации. Группа и Boston Dynamics создадут цепочку создания робототехники, от производства компонентов роботов до интеллектуальных логистических решений. Группа будет поддерживать постоянное расширение линейки продуктов Boston Dynamics, а также глобальные продажи и услуги", — заявили в компании.

Как известно, Boston Dynamics — разработчик и производитель высокомобильных роботов. Основан в 1992 году на базе Массачусетского технологического института (США). Роботы компании обладают повышенной мобильностью, ловкостью и интеллектом, что позволяет им работать в труднодоступных пространствах. Их хотят использовать как на промышленных предприятиях, так и на складах.

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На данный момент в портфолио компании четыре робота — собакоподобный Spot, роботы-погрузчики Stretch и Pick, а также робот-гуманоид Atlas.

До 2017 года Boston Dynamics владела корпорация Google. После этого ее выкупил японский SoftBank.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что южнокорейская Hyundai хочет выкупить роботостроителя. В декабре источники The Korea Economic Daily сообщили, что компанию продали Hyundai за $921 млн.

Ранее корейская компания Hyundai объявила о создании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой целого класса транспортных средств с максимальной проходимостью. В частности, первым представителем семейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже карабкаться по крутым склонам.

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