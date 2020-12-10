Hyundai собирается купить производителя роботов Boston Dynamics: сделка почти на $1 млрд

Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена приобрести американскую Boston Dynamics, работающую в сфере робототехники.

Сделку на $921 млн планируют закрыть 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, сообщает со ссылкой на собственные источники The Korea Economic Daily.

Источник The Robot Report подтвердил эту информацию, отметив, что сумма сделки составит около $1 млрд.

В ноябре Bloomberg также сообщал, что Hyundai ведет переговоры о покупке Boston Dynamics за примерно $1 млрд.

В случае покупки Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics за 7 лет. Компанию создали в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. В декабре 2013 года компанию купила корпорация Google. В 2017 году ее снова продали — японской SoftBank Group.

Известно, что компания Boston Dynamics создает технически продвинутые, но нерентабельные роботы, популярные у пользователей интернета. Как отмечало агентство Bloomberg, в последние годы компания теряла миллионы долларов.

Самый известный робот Boston Dynamics — четвероногий Spot, напоминающий собаку. Изначально роботов этой модели производили для военных компаний, а с июня они появились в открытой продаже. Также у компании среди прочего есть человекоподобный робот Atlas и колесный робот Handle.

В свою очередь Hyundai Motor специализируется на колесных роботах, предназначенных для использования на предприятиях. Руководство Hyundai рассчитывает, что на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса компании, отмечает The Korea Economic Daily.

Ранее корейская компания Hyundai объявила о создании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой целого класса транспортных средств с максимальной проходимостью. В частности, первым представителем семейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже карабкаться по крутым склонам.