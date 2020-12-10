Машиностроение 1 час назад

Hyundai собирается купить производителя роботов Boston Dynamics: сделка почти на $1 млрд

Сделку на $921 млн планируют закрыть 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai

Самые популярные роботы Boston Dynamics. Фото: сайт компании Самые популярные роботы Boston Dynamics. Фото: сайт компании
Самые популярные роботы Boston Dynamics. Фото: сайт компании

Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена приобрести американскую Boston Dynamics, работающую в сфере робототехники.

Сделку на $921 млн планируют закрыть 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, сообщает со ссылкой на собственные источники The Korea Economic Daily.

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Источник The Robot Report подтвердил эту информацию, отметив, что сумма сделки составит около $1 млрд.

В ноябре Bloomberg также сообщал, что Hyundai ведет переговоры о покупке Boston Dynamics за примерно $1 млрд.

В случае покупки Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics за 7 лет. Компанию создали в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института. В декабре 2013 года компанию купила корпорация Google. В 2017 году ее снова продали — японской SoftBank Group.

Известно, что компания Boston Dynamics создает технически продвинутые, но нерентабельные роботы, популярные у пользователей интернета. Как отмечало агентство Bloomberg, в последние годы компания теряла миллионы долларов.

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Самый известный робот Boston Dynamics — четвероногий Spot, напоминающий собаку. Изначально роботов этой модели производили для военных компаний, а с июня они появились в открытой продаже. Также у компании среди прочего есть человекоподобный робот Atlas и колесный робот Handle.

В свою очередь Hyundai Motor специализируется на колесных роботах, предназначенных для использования на предприятиях. Руководство Hyundai рассчитывает, что на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса компании, отмечает The Korea Economic Daily.

Ранее корейская компания Hyundai объявила о создании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой целого класса транспортных средств с максимальной проходимостью. В частности, первым представителем семейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже карабкаться по крутым склонам.

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