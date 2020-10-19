Шагающие машины-трансформеры: Hyundai готовит авто с максимальной проходимостью (ФОТО)

Корейская компания Hyundai объявила о создании подразделения New Horizons Studio, которое займется разработкой целого класса транспортных средств с максимальной проходимостью.

Первым представителем семейства UMV (Ultimate Mobility Vehicle) станет машина, которая сможет не только ездить, но и ходить и даже карабкаться по крутым склонам, сообщает издание "За рулем".

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"Мы хотим создать первый в мире автомобиль из класса трансформеров — транспортное средство с максимальной проходимостью", — заявил глава нового подразделения доктор Джон Су.

Известно, что, кроме него, в команду войдет также ряд специалистов из Кремневой долины.

Напомним, что в прошлом году на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе Hyundai представила концепт шагающего автомобиля Elevate — судя по всему, ему и суждено первым отправиться на конвейер.

В прототипе колеса вмонтированы в роботизированные складные "ноги" — утверждается, что такая машина сможет запросто перешагнуть двухметровый забор.

В движение прототип приводится электрической силовой установкой — батарея емкостью 66 кВт/ч обеспечивает энергией встроенные в диски электромоторы.

При этом Elevate обладает неслыханной для внедорожников проходимостью: способно преодолевать рвы, пески и глубокий снег, карабкаться по камням и крутым склонам. При этом колея может достигать 4,57 метра.

В Hyundai рассчитывают, что модели класса UMV будут востребованы любителями запредельного бездорожья и экстремально активного отдыха, а также всевозможными экстренными службами.

Кроме того, такие машины помогут в передвижении людям с ограниченными возможностями.

Как сообщалось, в июне 2020 года американская компания Boston Dynamics начала продажи робота-собаки Spot, который находился в разработке в течение последних нескольких лет.