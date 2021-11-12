Завод "Укроборонпрома" намерен производить боевых роботов

Киевский завод "Меридиан" имени Сергея Королева, входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", намерен производить мобильных боевых роботов.

Как говорится в сообщении концерна, соответствующий договор о сотрудничестве был подписан предприятием с командой разработчиков проекта.

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Отмечается, что это первый из пяти проектов, ставших финалистами конкурса Sikorsky Challenge-2021 среди стартапов, созданных украинскими учеными и изобретателями.

"Эти разработки прошли предварительный отбор, в ходе которого специалисты оценивали их инновационность, технологическую завершенность, возможность развертывания производства на мощностях "Меридиана" и так далее", — сообщают в "Укроборонпроме".

В рамках первого проекта предусмотрено производство безэкипажных компактных наземных машин, предназначенных для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования. Холдинг Sikorsky Challenge обеспечит маркетинговое сопровождение, а "Меридиан" — серийное производство.

"Это должно стать еще одним удачным примером сотрудничества между наукой и производством. Наш завод готов к таким вызовам, и наш приоритет на сегодняшний день — налаживание производства боевых мобильных роботов, которые могут стать оружием будущего, значительно усилить обороноспособность нашего государства и дать мощный импульс для дальнейшего развития инновационных сфер экономики", — отметила директор по развитию "Меридиана" Ольга Руденко.

По ее словам, другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия вражеским БПЛА, разминированию территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, а также создания экономичного электродвигателя.

Напомним также, что в начале октября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании "Укроборонпрома".