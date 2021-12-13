В Лондоне запустили киевское мобильное приложение аренды квартир

Киевское iOS-приложение аренды квартир bird запустило свое приложение в Лондоне.

Как сообщает пресс-служба компании, "апка" работает по принципу агрегатора: собирает объявления с двух самых больших порталов недвижимости в Туманном Альбионе.

После этого искусственный интеллект birb AI структурирует их, переносит на 3D-карту и проверяет на предмет дубликатов.

По словам дизайнера bird Арсения Фещенко, разработчики запустили новый раздел Select-квартир с рум-турами для Киева и приложение bird для Лондона.

"Мы выбрали Лондон как второй город для запуска. Лондон идеально подходит для этой задачи — очень развитый рынок аренды с сильной конкуренцией. Кроме этого, приятные бонусы в виде английского языка и высокого процента айфонов. Это важно, ведь наше приложение работает сейчас только на iOS", — заявил Фещенко.

В лондонской версии есть все главные фичи киевского приложения:

– 3D-карта со всеми домами;

– быстрый удобный интерфейс для просмотра квартир;

– персонаж в виде птички.

В то же время в лондонском приложении есть ряд отличий от киевского. В частности, у нового приложения другое название — birb. Его придумали для того, чтобы развивать две версии приложения отдельно: международное birb и киевское bird.

Второе отличие состоит в том, что карта приложения была полностью переработана для отображения географии Лондона: были добавлены боро (так называют районы Лондона), линии и 270 станций метро: для сравнения, в Киеве их 52.

Также приложение адаптировано для особенностей британского рынка аренды: изменены фильтры, параметры и источники объявлений. Кроме этого, над стадионами добавили логотипы всех лондонских футбольных клубов.

Напомним, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины призвала загружать в телефоны только официальные мобильные приложения.