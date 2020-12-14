Как украинские стартаперы научили приложение определять квартирных аферистов: кейс bird

Две престижные награды, 150 тысяч пользователей и 28 млн просмотренных объявлений — это еще не весь список достижений команды сервиса bird. Ребята знают не понаслышке, как запустить эффективное приложение по аренде жилья в Киеве, научить его распознавать ложные объявления и бороться с квартирными мошенниками.

Delo.ua рассказывает историю украинских стартаперов, которые не только разработали приятную внешне понятную и бесплатную программу по поиску квартир, но и создали собственный искусственный интеллект.

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"Боль переезда": как появилась "птичка", которая ищет квартиры в Киеве

В 2018 году дизайнер Арсений Фещенко, работавший в команде ЛУН, готовил с коллегами концепцию развития компании на 2020 год. Именно тогда впервые прозвучала идея выбирать квартиру для долгосрочной аренды с привязкой к 3D-карте.

По словам Арсения, решение делать именно мобильное iOS-приложение для Киева было продиктовано обстоятельствами. "Это был непростой период — я переезжал несколько раз и прочувствовал всю ту боль, когда видишь объявление, но не понимаешь, где же стоит этот дом. Я был уверен, что нет более комфортного способа искать квартиру, чем с помощью карты", — рассказал Delo.ua дизайнер.

Дизайнер и лидер команды bird Арсений Фещенко. Фото: bird

В качестве эксперимента запустили проект под кодовым названием Moon, выделив на его реализацию три месяца. Ребята долго работали над оформлением своей идеи: чтобы подобрать подходящее название, написали случайный генератор наименований.

"Оказалось бессмысленно, но интересно", — шутит Арсений. Но в итоге приняли решение, что все названия связанные с домом — это скучно, а вот bird, птичка, которая летает над городом и знает все обо всем — самое оно.

Даже цвет интерфейса был продуман: синий — футуристический, навеянный фильмами про будущее и высокие технологии: "Железным человеком", "Бегущим по лезвию" и "Миром Дикого запада", а желтый, цвет клюва птицы — точь в точь, как кожа персонажей в мультсериале "Симпсоны".

Главной особенностью сервиса стало то, что он бесплатно помогал найти квартиру с привязкой к 3D-карте Киева. При этом пользователи могли не только посмотреть на все доступные объявления по аренде жилья в конкретном доме, но и сразу проверить расстояние до метро, магазина или ближайшего парка.

Сбор данных и 3D-карта: как работает сервис по поиску жилья

У одной квартиры могут быть десятки разных объявлений на разных сайтах, с разными фотографиями, параметрами, ценами и авторами. Даже человеку, который работает в сфере недвижимости, иногда сложно понять, что эти все объявления — про одну квартиру. А приложение может определить это за доли секунды.

"Сильный "признак одинаковости" квартир — фотографии. Чем лучше мы умеем понимать, что на картинке одна и та же фотка квартиры — тем лучше мы сможем их сгруппировать. Итоговая точность определения дублей картинок на нашей базе составляет 99%", — объясняет head of AI Вова Кубицкий.

Head of AI Вова Кубицкий. Фото: bird

По его словам, еще одним вспомогательным алгоритмом для избегания дубликатов стал классификатор картинок — при анализе "одинаковости" сервис сравнивает именно фото интерьеров, так как изображения фасадов зданий зачастую публикуются одинаковые для разных квартир.

Однако самый важный элемент приложения — 3D-карта. Для того, чтобы подсветить на ней жёлтые домики, программа выясняет, в каком доме находится квартира из объявления. "Все данные по объявлениям мы получаем в сыром виде. Чтоб определить местоположение квартиры в объявлении, первым делом мы должны найти все упоминания гео-данных в тексте. После тщательного анализа получаем токены четырех категорий: город, район, улица и номер дома", — отмечает Вова.

История успеха: популярность без рекламы и прибыли

"Птичка" почти сразу стала достаточно популярной как для новичка в App Store — запрос на комфортный поиск жилья для аренды в столице никогда не падал, а приложение помимо приятного внешнего вида вполне эффективно решало возложенную на него задачу. В первые месяцы был колоссальный прирост пользователей — программу скачали порядка 40 тысяч раз.

"Из-за этого постоянно проявлялись какие-то мелкие баги. Поэтому мы приняли решение делать небольшие обновления приложения каждую неделю", — вспоминает Арсений. Он добавляет, что хотя ошибок становится все меньше, ребята продолжают еженедельно придумывать маленькие приятные обновления, чтобы улучшать и оптимизировать работу приложения.

Только за первый год работы команда заполучила 100 тысяч пользователей, высокую оценку в App Store (4,9/5) и даже две награды Red Dot Design Award — немецкой премии, которая отмечает дизайнеров и компании за выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров и услуг. Спустя два года программа не теряет лояльности пользователей, вот каких показателей удалось достичь bird за это время:

• 150 000 пользователей;

• 5000 юзеров ежедневно;

• 12 000 оценок в App Store;

• 31 000 000 раз нажали на 3D-дом на карте;

• 28 000 000 просмотренных объявлений;

• 605 000 объявлений пользователи отправили друг другу;

• 3 800 000 уведомлений с новыми квартирами получили пользователи;

• 122 000 звонков пользователи сделали авторам объявления;

• 0 рекламных объявлений в программе;

• 0 грн заработали разработчики приложения. Приложение остается полностью бесплатным

Робот, который умеет вычислять квартирных аферистов

Успех сервиса вдохновил создателей на внедрение новой особенности — искусственного интеллекта для борьбы с ложными объявлениями по аренде. "За первый год мы достигли супер-результатов, но на второй захотели превзойти самих себя. Поэтому главная новость на наш день рождения: мы объявляем войну фейковым объявлениям и запускаем искусственный интеллект bird AI", — заявил лидер bird Арсений Фещенко.

Как отмечают в команде, в их сфере очень много нестандартных задач — приложение должно группировать дубликаты объявлений, распознавать и улучшать качество фотографий, применять новые нестандартные фильтры: "Но самая сложная задача, с которой мы столкнулись — это фейковые объявления. На них пользователи жалуются больше всего".

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Так, после анализа объявлений по аренде жилья оказалось, что актуальны только около 30% постов, размещенных на сайтах. "Чтобы это выяснить, мы обзвонили 333 объявления, которые 200 наших пользователей отложили в закладки. То есть данные максимально правдивые", — поясняют создатели.

Поняв, что отфильтровать такие объявления старыми малоэффективными методами не получится, команда приняла решение создать собственный искусственный интеллект, заточенный специально для сферы аренды квартир. Над его созданием работали две команды: Flair и bird. Flair — команда в ЛУН, которая специализируется на решении задач c помощью AI, именно она отвечала за создание искусственного интеллекта. А вот команда bird занималась встраиванием и органичным отображением результатов работы bird AI в приложении.

Теперь приложение умеет распознавать фейки с высокой точностью. При этом сервис специально не удаляет найденные подозрительные объявления из приложения, чтобы показать: фейки существуют, не все объявления, которые размещают люди, реальные.

По словам head of AI Вовы Кубицкого, современные фейки очень разнообразные.

"В некоторых случаях их можно определить по явно заниженной для этого ЖК цене, но в других ситуациях понять, что объявление ложное, без звонка вообще невозможно", — отмечает он.

Вова поясняет, что ИИ "птички" распознает реальные фотографии и стоковые, а еще проверяет, не украдены ли картинки из сайтов в других странах. Одним из важных показателей ложности объявления для интеллекта является сопоставление указанной цены с ценой, которая должна быть адекватной для конкретного предложения. Также bird AI запоминает, как выглядят фейковые объявления, когда на них жалуются пользователи.

Чтобы привлечь внимание к своему сервису, команда решила создать ему узнаваемый бренд.

"Мы заметили, что много функций и вызовов у bird AI связаны с проверкой и распознаванием. Так появился сильный графический элемент — светящаяся полоска-сканнер, которая проверяет, фильтрует, отсекает все лишнее. Главным референсом стал световой меч из "Звездных Войн", как символ борьбы с силами зла. И фейковыми объявлениями", — рассказывают ребята.

Красивые фото и новая платформа: что собираются улучшить в приложении в будущем

Пока что главная цель команды — органично "прокачать" все остальные функции в приложении с помощью bird AI, там очень хотят, чтобы их детище вызывало "вау-эффект". Кроме того, создатели работают над тем, чтобы удалять вотермарки с фотографий.

"Даже предварительные результаты выглядят как магия", — с энтузиазмом замечают в команде.

В будущем же bird хотят запустить и для Android. "Запуск приложений только под iOS — популярная практика в разработке. Это позволяет быстрее проверить жизнеспособность продукта, не отвлекаясь на поддержку всевозможных моделей смартфонов и разных версий Android. Например, Instagram запустился в 2010 году на iOS, и только в 2012 году вышла Android-версия", — поясняют в команде отсутствие продукта на этой платформе.

Однако обещают, что bird на Android будет — так, уже запущена петиция, чтобы пользователи этой платформы могли подписаться на новость появлении bird в Google Play.