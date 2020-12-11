Airbnb успешно провела IPO: акции выросли вдвое, капитализация превысила $100 млрд

Американская компания Airbnb, предоставляющая онлайн-площадку для поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру, провела первичное публичное размещение акций на американской бирже NASDAQ.

Как пишет AIN.ua, компания изначально собиралась привлечь до 1 млрд долларов, а стоимость одной акции оценивалась в 44 доллара. Однако рынок пессимистичный настрой самой Airbnb не разделил: стоимость размещения акций несколько раз повышалась, дойдя до 68 долларов за штуку. В итоге компания привлекла более 3 млрд.

Капитализация Airbnb быстро выросла до 60, 80 и даже 100 млрд долларов, хотя еще недавно ее оценивали лишь в 30 млрд долларов, а после наступления кризиса из-за пандемии Covid-19, по некоторым данным, оценка Airbnb снизилась до 18 млрд долларов. За день торгов стоимость акций компании выросла максимально на 114% (позже рост немного откатился).

В то же время финансовые показатели Airbnb показывает не лучшие: с момента основания у нее не было ни одного прибыльного года (прибыль она показывала только в отдельные кварталы), а убытки составляют сотни миллионов долларов ежегодно. В частности, за январь-сентябрь 2020 года компания потеряла почти 700 млн, убыток за 2019 год составил около 675 млн долларов.

Для сравнения, капитализация сервиса бронирования гостиниц Booking составляет 85 млрд долларов, а Expedia и сеть Marriott с сотнями отелей по всему миру вместе стоят меньше убыточной Airbnb.

Эксперты опасаются, что Airbnb станет очередным "мыльным пузырем". Среди причин — то, тчо она постоянно сталкивается с запретами или ограничениями на работу в разных городах.

Также отмечается, что из-за пандемии первые полгода 2020-го Airbnb занималась тем, что возвращала средства путешественникам, переписывала правила приема гостей, отменяла и переносила бронирования. Чтобы выжить, компания сократила четверть штата, привлекла 2 млрд доллара займов и сократила объемы маркетинговых расходов. Однако пока ситуация с восстановлением сферы туризма в мире остается неопределенной.

В то же время плюсами компании, подталкивающими инвесторов вкладываться в Airbnb, аналитики называют масштабы этого маркетплейса: на сайте собрано около 7,4 млн предложений, из которых около 5,6 млн — активные, и такого разнообразия предложение не предоставляет ни один другой сервис.

Кроме того, у сервиса активная аудитория, рассказывающая об опыте с Airbnb, делящаяся находками красивых квартир и домов и раздающая промокоды, причем рост пользователей лавинообразный: они постоянно приводят новых хостов и гостей, а те — новых и так далее.

Сервис позволяет получить не только ночлег, но и общение с локальными хостами, различные активности, доступные на платформе (экскурсии, поездки, мастер-классы). Зачастую отели, особенно сетевые, предоставить этого не могут.

В итоге 91% трафика, который получает Airbnb — органический: люди напрямую заходят на сайт или в приложение. Правда, как говорят эксперты, остальные 9% стоят компании очень дорого из-за конкурентной ниши.

По мнению аналитиков, в ближайшее время интерес вокруг Airbnb уляжется и стоимость акций компаний опустится.