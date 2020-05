Как заработать до 48% на IPO на фондовых рынках

Несмотря на наступивший кризис, на американском рынке IPO в последнее время ускоряется активность.

Эксперт Bank of America Нил Келл ожидает, что перерыв, вызванный пандемией коронавируса, скоро сменится волной IPO. Что происходит и к чему готовиться — в этой статье.

Зачем компаниям IPO?

IPO (англ. Initial Public Offering — первичное публичное предложение) — первая публичная продажа акций частной компании, в частности в форме продажи депозитарных расписок на акции. Продавать акции можно следующими способами:

через размещение дополнительного выпуска акций путем открытой подписки;

через публичную продажу акций существующего выпуска акционерами частной компании.

Цель выхода на IPO — привлечение дополнительного спекулятивного и долгосрочного капитала от частных и институционных (банки, компании) инвесторов. В глобальном понимании, компания (стартап) хочет получить как можно больше денег, чтобы расширить бизнес, выйти на новые рынки, стать международной компанией и увеличить свою чистую прибыль. Инвесторы же зарабатывают на росте рыночной цены акции, дивидендах и выходе (exit) из сделанных инвестиций в 10–300 раз больше, чем было вложено.

Выходя на IPO, компания из частной (ООО, ЧАО) становиться публичной (ПАО, акционерное общество). На практике это значит, что частные инвесторы становятся акционерами компании, и цена акции эмитента зависит от результатов и решений топ-менеджмента.

С 2012 года было проведено 97 IPO компаний, которые заинтересовали многих участников фондового рынка. Клиенты ФРИДОМ ФИНАНС участвовали в 96 IРО с 2014 года. Это подтверждает заинтересованность клиентов в данном рынке также на территории Украины. Но это высокодоходный инструмент, связанный с высоким уровнем риска.

В 2019 году в мире 1242 компаний вышли на IPO, 211 из них — на биржах США. Клиенты ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА приняли участие в 33 публичных размещениях акций, что составляет 2,65% количества всех IPO в мире и 15,63% количества IPO в Соединенных Штатах Америки.

Чем привлекает IPO и что оно дает инвестору?

Главное преимущество инвестирования на IPO — возможность много заработать. Хотя при этом есть очень высокие риски потерять деньги.

Статистика показывает +48% средней доходности к концу 3-месячного локап-периода (период времени, после которого можно продавать акции, купленные в андеррайтера в ходе IPO). +127% — средняя доходность к текущему моменту. 62 компании из 97 (66,7%), которые вышли на IPO, имели среднюю доходность +79% в локап-периоде, а 63 компании (67,7%) по состоянию на сегодня имеют +215% средней доходности.

Степан Джус, аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, поделился красноречивыми фактами.

"Например, у инвестора есть $2000 и он готов инвестировать их на IPO. Если бы он вложил их в компанию Twilio Inc. (TWLO), которая занимается разработкой программного обеспечения и инструментами API, в день ее выхода на IPO 22.06.2016, то до момента возможности продажи акций (23.09.2016) заработал бы +328% (+$6 560), а по состоянию на сегодня — +1180% (+$23 600). А если бы он 01.05.2019 подал заявку на IPO в акции Beyond Meat (BYND), которая занимается производством растительного мяса, то его доход до момента возможности продажи акций (06.08.2019) составил бы +620% ($12 400), а по состоянию на сегодня — +460% (+$9 200)" — говорит специалист.

"Как видим, не всегда высокая прибыль до момента возможности продать акции и зафиксировать свой доход, ведет к долгосрочной доходности, и наоборот. Например, Facebook Inc. (FB) показал отрицательную динамику цены акции в локап-периоде до 18.08.2012. Снижение цены составило -47% (-$940) при тех же $2000, инвестированных 17.05.2012. Но уже по состоянию на сегодня (через 8 лет) акции выросли в цене, и долгосрочные инвесторы могут фиксировать прибыль +507% (+$10 140) от вложений" — добавляет Степан Джус.

Инвесторы на IPO зарабатывают не только во время торгов или последующем росте акций эмитента. Прибыльным может быть период от момента подачи заявки на участие в IPO до непосредственного открытия торгов — если цена открытия (open) акции превышает стоимость подачи заявки, а цена акции после даты торгов в локап-периоде увеличивается и показывает положительную динамику.

В локап-периоде можно зафиксировать прибыль, оплатив дополнительную комиссию за форвардный контракт на продажу акций (внебиржевая сделка).

Глобальные тенденции IPO в мире

"2019 год выдался для IPO хуже, чем прогнозировали эксперты рынка и инвестбанки. В 2020 году из-за пандемии еще меньше компаний будут выходить на рынок. С начала года только десяток компаний сделали публичное размещение и большинство переносят свои заявки на лето-осень, если не на конец года. И мы это видим по ряду запланированных IPO и обратной связи с рынком" — отмечает аналитик Степан Джус.

JDE Peet's, крупнейший в мире производитель чистого кофе, 19 мая 2020 года обнародовал план первичного публичного размещения акций в Амстердаме. По словам людей, осведомленных в этом вопросе, продажа акций может вырасти до 2 миллиардов евро (2,2 миллиарда долларов). За год это сделает компанию самой крупной на европейском рынке.

Позитивным знаком для текущего года было бы технологическое IPO. Но Airbnb Inc. и Procore Technologies Inc., которые планировали стать публичными в этом году, обратились к частному финансированию.

Из-за глобальной пандемии рынки упали на -37% с 21 февраля 2020 г. Это привело к "карантинному кризису" экономик мира. 23 марта Конгресс США выделил финансирование на покрытие корпоративных долгов, компенсацию и восстановление экономики, что дало свои результаты — рынок с того времени снова вырос на +34,7% (по состоянию на 21.05.2020). В то же время, Министр финансов США Стивен Мнучин планирует израсходовать все 500 миллиардов долларов на вирусный кредитный фонд. "Это наводит на мысль, что IPO по фарм-компаниям (в т. ч. IT-фарм и посредничество) обещает быть прибыльным как для фаундеров компаний, так и для сторонних инвесторов (миноритарных акционеров), поскольку некоторая часть с этих денег может быть инвестирована (посредственно или нет) в определенный биотех-бизнес" — комментирует Степан Джус.

Недавние успешные ІРО: сколько инвесторы заработали в мае

"В 2020 году ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА и клиенты-инвесторы компании поучаствовали в 7 ІРО. Это были Schrodinger Inc. (SDGR), Beam Therapeutics Inc. (BEAM), PPD Inc. (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA). Показатель доходности по каждому IPO превысил 10% и приблизился к 70% в первый день торгов и по состоянию на сейчас (более 3 месяцев) составляет от -4% до +286%. Средняя доходность до локап-периода — +63%. 5 из 7 компаний-эмитентов — это фармацевтические компании, которые на волне карантина и борьбы с вирусами популярны среди инвесторов. Цена акций каждой компании (по заявкам на ІРО) варьируется от $16 до $27 за акцию, что доступно для среднестатистического инвестора" — отмечают аналитики ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

При этом, инвесторы могут "запрыгнуть в последний вагон" и инвестировать в компании, которые уже осуществили процедуру первичного размещения акций. Поэтому нужно следить за предстоящими ІРО — некоторые могут быть очень прибыльными.

Inari Medical (NARI)

21 мая 2020 года на NASDAQ вышла компания Inari Medical (NARI). Ее продукты использовали для лечения более 8500 пациентов в 600 больницах США. Для покупки предложили 7,33 млн обыкновенных акций и предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 1,01 млн акций.

Цена акции в день начала торгов составила $41,30 (+117,36% от цены подачи заявки). Максимум был достигнут 22.05.2020 по цене $47 (+13,8% от цены открытия), минимум — $39,6 (-4,11%), что все равно выше цены заявки на IPO на +108,42%. 25 мая акция торгуется по $42,34 (+2,52% за день).

Компания увеличила свое IPO с 7,33 млн акций до 8,20 млн и привлекла в ходе выхода на рынок 155,85 млн долл. США. Средства будут использованы для дальнейшего финансирования продуктов и исследований, расширения коммерческой деятельности.

SelectQuote (SLQT)

SelectQuote вышла на IPO 21 мая 2020 года. Это компания-разработчик страховой платформы, которая позволяет сравнивать страховые полисы от различных поставщиков.

Повышенный интерес этому IPO вызывает тот факт, что в сентябре компания Prudential заявила, что заплатит $2,35 млрд за Assurance IQ — стартап, который использует машинное обучение для ускорения процесса покупки страховки. Андеррайтерами данного размещения являются Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citigroup и Jefferies.

"Сектор InsureTech (технологические страховые услуги и посредничество в них, сродни FinTech), в котором работает SelectQuote, только развивается. Есть высокий спрос и низкая конкуренция, поэтому компания обещает стать одним из лидеров рынка" — комментирует аналитик Степан Джус.

Слова эксперта подтверждены на практике. Торги на ІРО стартовали с $26,26 (+38,21% от цены подачи заявки) за акцию. На открытие торгов был наибольший объем, максимум по цене был достигнут 21.05.2020 — $28,17 (+7,27% от цены открытия), минимум 22.05.2020 — $25,7 (-2,13%), что все равно выше цены заявки на IPO на +35,26%. Сейчас SelectQuote акция торгуется по $26,76 (+1,9% с начала торгов). Таким образом, компания предложила 25 миллионов акций в ходе IPO, по стоимости от $17 до $19 за акцию. Располагая 162,65 миллионами акций после IPO, компания может быть оценена в 3,09 миллиарда долларов.

Предстоящие публичные размещения

Компании, которые готовились к IPO, продвигаются вперед даже в кризисную эпоху, которую мы сейчас наблюдаем в США. Это говорит о возможном восстановлении фондового рынка и экономики в целом.

Warner Music Group (TBA)

WMG подала заявку на IPO спустя месяц после того, как Universal Music Group продала 10% акций китайской компании Tencent за $3,36 млрд (компанию оценили в $33,6 млрд). При этом Goldman Sachs оценил UMG в августе 2017 года в $23,5 млрд. После значительного роста конкурента WMG снова подала заявку на IPO спустя 9 лет.

Руководство компании надеется на такую же высокую оценку, как и конкуренты, с учетом роста рынка в целом. От выхода на рынок компания не получит никаких доходов, так как продавать акции будут акционеры компании. Предусмотрена двойная структура:

акции класса А с 1 голосом на акцию и

акции класса В с 20 голосами на акцию.

WMG объявила о самой большой квартальной выручке за 16 лет — $1,256 млрд, чистая прибыль составила $122 млн.

Акционером компании является Access Industries — американская частная многонациональная промышленная группа, которую в 1986 году основал бизнесмен Леонард Блаватник. Она инвестирует в 7 секторов: СМИ и телекоммуникации, природные ресурсы, венчурный капитал/технологии, недвижимость, биотехнологии, развлекательный сектор и пожертвования. Группа имеет долгосрочные активы в США, Европе, Израиле и Латинской Америке. Среди активов числятся Amedia, DAZN, Warner Music Group, Deezer и другие. Предполагаемая дата ІРО — 03.06.2020.

Vroom Inc. (VRM)

Vroom Inc. (VRM) — онлайн-платформа для покупки и продажи подержанных автомобилей (аналог знакомих нам avto.ria.ua и rst.ua). На ресурсе также можно заказать ремонт автомобиля и привлечь под соответствующие цели финансирование с учетом добавленной стоимости. Компания основана в 2012 году. Конкуренты: Carguru (CARG), Carvana (CVNA), Copart (CPRT) и AutoNation (AN).

В декабре 2019 года Vroom Inc. оценили в $1,5 млрд. За свою историю компания привлекла более $700 млн. Последний раунд инвестирования, который состоялся в декабре прошлого года, обеспечил Vroom поступление $254 млн. В декабре 2015 года Vroom приобрела Texas Direct Auto — онлайн-дилера автомобилей и одного из крупнейших в стране независимых автопродавцов.

Под влиянием фактора пандемии с 11 по 31 марта было отмечено падение потребительского спроса на 15%. В конце марта компания снизила цены на машины, чтобы стимулировать продажи и сократить товарные запасы, сделанные до пандемии. Снижение цен привело к восстановлению спроса, но валовая прибыль в расчете на автомобиль опустилась с $1769 в марте (продано 2771 единиц) до $1236 в апреле (продано 2880 единиц).

Подержанные автомобили — самая крупная категория потребительских товаров. Этот рынок вырос с $693 млрд в 2015-м до $841 млрд в 2019-м, что в натуральном выражении составляет 40 млн единиц автотранспорта. В сфере торговли автомобилями работает более 42 тыс. дилеров, при этом уровень проникновения электронной коммерции на этом рынке составляет лишь 0,9%. Точная дата ІРО пока неизвестна.

ZoomInfo Technologies Inc.

ZoomInfo Technologies Inc. — платформа бизнес-аналитики, которая принадлежит частным инвестиционным компаниям. IPO планируется на июнь и может стать одним из самых крупных выходов на рынок технологических компаний с начала пандемии коронавируса.

11.05.2020 ZoomInfo обновил свою заявку на первичное публичное размещение акций. Компания также заявила, что в апреле годовая стоимость ее контрактов выросла на 87% по сравнению апрелем прошлого года.

Но, решение еще не принято, и планы IPO ZoomInfo могут измениться.

ZoomInfo в феврале 2020-го подала заявку на размещение в размере 500 миллионов долларов США, и эта цифра, скорее всего, изменится. Согласно данным Bloomberg, привлечение 500 миллионов долларов США сделает IPO ZoomInfo вторым по величине в США с начала пандемии.

Если IPO будет успешным, ZoomInfo должен будет убедиться в том, что трейдеры смогут рассказать про событие. Ситуация осложняется тем, что есть несколько других компаний с похожими названиями. Например, Zoom Video Communications Inc. — система видеоконференцсвязи, которая в период коронавирусного кризиса для многих стала незаменимым инструментом для работы. Акции этой компании выросли на 140% в этом году, и ее стоимость оценивают в 46 миллиардов долларов всего через год после ее IPO.

Производитель мобильного оборудования Zoom Technologies Inc. изменил свой тикер с ZOOM на ZTNO, чтобы избежать путаницы, после того как его акции выросли на 890% в первом квартале (данные по состоянию на 20.03.2020) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостановила свои торги. ZoomInfo планирует использовать символ ZI для своих акций, которые будут перечислены на NASDAQ Global Select Market. JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley лидируют в продаже акций. Доходы от размещения будут использоваться для выкупа привилегированных акций, погашения задолженности и для общих корпоративных целей.

На IPO также планирует выйти Procore Technologies — разработчик ПО для управления строительными проектами, Albertsons — сеть супермаркетов, Shift4 Payments — платежная компания. Спрос на ІРО растет.

Подводя итоги

В мировой практике IPO остается одним из лучших инструментов привлечения финансирования, эффективной трансформации бизнес-процессов и общего повышения имиджа компании. При этом каждая из сторон имеет свой интерес:

предприятия получают дополнительный капитал путем выпуска акций и перехода в статус публичного;

инвесторы становятся акционерами и получают прибыль компании в качестве позитивной разницы цен на акции и дивиденды от чистой прибыли эмитента.

Но мы знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. Чтобы заработать на IPO, нужно грамотно проанализировать все "за" и "против" такого капиталовложения. Начать нужно, как минимум, с изучения аналитических материалов.

Данный рынок очень рискованный и не все дают хорошую прибыльность — 26 компаний (27,95%) показали снижение цен акций в локап-периоде в среднем на -24%, а 30 эмитентов (32,25%) сейчас находятся в отрицательной зоне по цене в среднем на -46%. Если вы не готовы рисковать, стоит выбрать другой инвестиционный инструмент. У каждого из них есть свои преимущества, что позволяет извлечь из инвестирования максимум выгоды.

