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Роль риелтора в процессе продажи жилой недвижимости

Продажа квартиры — это действие, с которым мы сталкиваемся не каждый день, но, если приходится это делать, надо выдержать все юридические нюансы. Поэтому стоит обратится к профессионалам как на этапе подготовки документов, так и при заключении сделки

Роль риелтора в процессе продажи жилой недвижимости Роль риелтора в процессе продажи жилой недвижимости

Продажа квартиры — это действие, с которым мы сталкиваемся не каждый день, но, если приходится это делать, надо выдержать все юридические нюансы. Именно поэтому стоит обратится к профессионалам как на этапе подготовки документов, так и при заключении самой сделки.

Сегодня мы поговорим с Артёмом Анатолиевичем Завалиевым, нотариусом с 14 летним стажем работы в сфере оформления сделок на рынке недвижимости.

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Как театр начинается с вешалки, так и процесс продажи квартиры начинается с обращения в риелтерское агентство. С каждым годом все больше и больше людей доверяют подготовительный процесс в этом деле профессионалам, не полагаясь на одни свои силы. Почему так, спросите вы? Вот на этот вопрос нам и ответит Завалиев Артем.

"Вы абсолютно правы. В текущем году, сделки, проведенные мной на рынке жилья, без участия риелтора, можно пересчитать по пальцам. И дело здесь не в лени продавцов, нежелающих заниматься поиском клиентов, а в подросшей грамотности наших соотечественников. Люди с опытом понимают, что работа риелтора состоит не только и не столько в подборе продавца или покупателя, а в подготовке документов для сделки. Именно первичный анализ правового состояния сторон — основная задача риелтора." — рассказывает Артем Анатольевич.

"Да, я со своей стороны, в день подписания договора так же провожу многоуровневую проверку имущества. Но суть в том, что, выявив спорные моменты на этапе подготовки вы можете их устранить до начала подписания, тем самым сохранив свое время и нервы." — делится Завалиев Артем.

Риелтору надо проверить ряд основных характеристик продаваемого жилья: отсутствие арестов, наличие у продавца права собственности на объект, отсутствие прописанных жильцов в квартире на момент сделки, отсутствие задолженностей по коммунальным платежам и т.д. Все это сделать не так уж просто, не имея соответствующего опыта и не зная, что именно стоит искать.

Завалиев Артем: "Я, как нотариус, всегда щепетильно отношусь к качеству подготовки документов для сделок подобного рода. Перепроверяю по несколько раз их подлинность. Ведь моя основная задача сделать все в рамках закона и что бы люди, после сделки остались довольны ее результатом. Так вот, из собственного опыта скажу, что документы, подготовленные хорошими риелторами проверять намного легче и быстрее, что в свою очередь позитивно сказывается на результате."

В окончании посоветую всем, во время сделок с недвижимостью, обращаться к профессионалам, с проверенной репутацией: как к риелторам, так и к нотариусам.

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