Выручка Huawei упала на 30% в 2021 году, но компания настроена оптимистично

Одна из крупнейших компаний КНР в области телекоммуникаций Huawei ожидает получить по итогам 2021 года общую выручку в размере 634 млрд юаней (99,5 миллиарда долларов). Это на 29% меньше, чем в 2020 году, сообщает издание Financial Times.

В третьем квартале 2021 года выручка компании упала на 38% в сравнении с этим же периодом 2020 года. Уточняем, что это предварительные результаты, так как окончательные подсчеты проведут в первые месяцы 2022 года.

"2022 год принесет с собой немало проблем, но мы продолжим тесно сотрудничать с нашими глобальными партнерами, чтобы преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся, повышать эффективность бизнеса и укреплять наши основы", — сказал председатель компании Го Пин.

2021-й — первый календарный год Huawei с тех пор, как США ввели меры, направленные на то, чтобы лишить компанию доступа к основным технологиям и поставкам компонентов.

Ограничения запрещают любой компании во всем мире использовать американские технологии или компоненты для поставки Huawei или компаниям, которые используют или производят ее продукцию без экспортной лицензии. Эти меры в основном ударили по потребительскому бизнесу, поскольку Huawei больше не может приобретать полупроводники, необходимые для создания своих смартфонов.

В ответ компания попыталась расширить другие направления своего бизнеса, включая облачные сервисы и производство компонентов для электромобилей.

В декабре Huawei презентовала гибридный кроссовер Aito M5, который называют первым умным автомобилем Huawei. Авто уже доступно для предварительного заказа в Китае.

Aito M5 называют самым дорогим умным устройством Huawei, потому что этот автомобиль оснащен операционной системой HarmonyOS, умной кабиной Huawei, экраном 2K HDR и многим другим.

Отметим, HarmonyOS — операционная система, разработанная Huawei, после введения США санкций против компании. Дело в том, что из-за ограничений компания Google запретила оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов Huawei.

Напомним, китайский техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.