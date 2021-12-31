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Выручка Huawei упала на 30% в 2021 году, но компания настроена оптимистично
Одна из крупнейших компаний КНР в области телекоммуникаций Huawei ожидает получить по итогам 2021 года общую выручку в размере 634 млрд юаней (99,5 миллиарда долларов). Это на 29% меньше, чем в 2020 году, сообщает издание Financial Times.
В третьем квартале 2021 года выручка компании упала на 38% в сравнении с этим же периодом 2020 года. Уточняем, что это предварительные результаты, так как окончательные подсчеты проведут в первые месяцы 2022 года.
"2022 год принесет с собой немало проблем, но мы продолжим тесно сотрудничать с нашими глобальными партнерами, чтобы преодолевать трудности, с которыми мы сталкиваемся, повышать эффективность бизнеса и укреплять наши основы", — сказал председатель компании Го Пин.
2021-й — первый календарный год Huawei с тех пор, как США ввели меры, направленные на то, чтобы лишить компанию доступа к основным технологиям и поставкам компонентов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ограничения запрещают любой компании во всем мире использовать американские технологии или компоненты для поставки Huawei или компаниям, которые используют или производят ее продукцию без экспортной лицензии. Эти меры в основном ударили по потребительскому бизнесу, поскольку Huawei больше не может приобретать полупроводники, необходимые для создания своих смартфонов.
В ответ компания попыталась расширить другие направления своего бизнеса, включая облачные сервисы и производство компонентов для электромобилей.
В декабре Huawei презентовала гибридный кроссовер Aito M5, который называют первым умным автомобилем Huawei. Авто уже доступно для предварительного заказа в Китае.
Aito M5 называют самым дорогим умным устройством Huawei, потому что этот автомобиль оснащен операционной системой HarmonyOS, умной кабиной Huawei, экраном 2K HDR и многим другим.
Отметим, HarmonyOS — операционная система, разработанная Huawei, после введения США санкций против компании. Дело в том, что из-за ограничений компания Google запретила оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов Huawei.
Напомним, китайский техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.