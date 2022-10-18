Як змінився український бізнес через війну? Результати опитування від "Київстар.Бізнес"

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Український бізнес від початку року пройшов драматичний період випробувань і змін. Більшість компаній втратили суттєву частку доходу, вимушено звільняли працівників та намагалися адаптувати асортимент до нових потреб українців. Утім, компанії відновлюють роботу у своїй галузі та шукають у цьому підтримки.

"Київстар" провів власне онлайн-опитування серед представників різних бізнес-галузей, щоб дізнатися про стан компаній під час війни та виявити їхні спільні риси, успіхи, проблеми та ризики. Публікуємо результати дослідження, які допоможуть українському бізнесу залишатися в курсі актуальної ситуації на ринку та разом долати труднощі.

Як проводили опитування?

"Київстар.Бізнес" проводив опитування онлайн упродовж 4-31 серпня 2022 року. У ньому взяли участь понад 1100 представників українського бізнесу, а саме ФОП, власники компаній, CEO, ІТ-директори, фінансові та маркетингові директори, менеджери тощо.

За розміром компанії-учасниці дослідження поділилися наступним чином:

46% — мікрокомпанії (до 10 співробітників);

29% — малий бізнес (10-50 співробітників);

19% — середній бізнес (50-500 співробітників);

6% — великий бізнес (500+ співробітників).

Опитування охопило різноманітні бізнес-галузі, зокрема виробництво, нерухомість та будівництво, ритейл та е-комерцію, ІТ, сферу обслуговування тощо.

Стан бізнесу. На сьомому місяці війни працювало 87% українських компаній

Ситуація в українському бізнес-просторі від лютого поступово поліпшилася. На сьомому місяці повномасштабної війни майже 87% опитаних компанії в Україні працюють. З них 46% учасників дослідження відновили свою роботу з певними обмеженнями, а 15% — зараз лише поновлюють свою діяльність.

Повністю зупинили роботу 5% з опитаного бізнесу. Здебільшого йдеться про невеликі компанії, де у штаті було до 10 співробітників, а також підприємства у галузі нерухомості та будівництва, сфери обслуговування.

За результатами дослідження видно, що чим більша компанія, тим більш стійка вона була до воєнних реалій. Так, компанії 500+ змогли взагалі не зупиняти свою роботу чи швидше її поновити, а за потреби релокувати свій бізнес у більш безпечні області України. Серед галузей вже традиційно найкраще почувалася ІТ/Software: 40% працюють так, як і було до війни, а 46% — з обмеженнями.

Формат роботи. Лише 16% компаній перевезли бізнес на захід України та за кордон

Більшість українських компаній (84%), які взяли участь в опитуванні від "Київстар", залишилися працювати у тому регіоні, де й були до війни. Релокуватися у більш безпечні регіони країни змогли здебільшого великі компанії, які мають 500+ співробітників і працюють у ритейлі, е-комерції та ІТ.

Компанії у галузі ІТ показали найбільшу гнучкість та адаптивність до війни. Перемістили свій бізнес у межах країни або за кордон 32% опитаних. Це, зокрема, пов’язано з можливістю співробітників працювати частково або повністю онлайн — 95%.

Результати з релокації у інших компаній значно скромніші. Найменше бізнесу частково або повністю переїхало у наступних сферах:

8% — нерухомість та будівництво;

10% — виробництво;

10% — сфера обслуговування.

Тренд на дистанційну роботу, який проявив себе під час пандемії коронавірусу, війна лише закріпила. Так, 65% опитаних дозволили співробітникам працювати дистанційно. Майже половина (46%) впровадила гібридний формат роботи, за якого працівники частково працюють з офісу. Повністю офлайн працює лише третина компаній.

Зазначимо, що віддалений формат роботи, як і можливості релокації, більше пов’язані не з розміром компанії, а з галуззю. Так, найбільше фізична присутність персоналу на роботі потрібна у сфері обслуговування, виробництві, нерухомості та будівництві.

Фінанси бізнесу. У 68% компаній за час війни прибутки суттєво скоротилися

Через війну більшість українських компаній вимушено збільшили свої витрати: 35% опитаних за останні пів року витрачали у середньому на 20-50% більше запланованого, а 12% — більш ніж на половину від звичних видатків.

Водночас 75% опитаних зазначили, що їхні прибутки скоротилися. Найбільше втрат зазнали малі підприємства, де працюють до 50 співробітників. Великі ж компанії змогли довше втриматися на плаву коштом своїх фінансових резервів.

Серед найпоширеніших причин втрат українські компанії назвали:

порушення логістичних ланцюгів — 43%;

збільшення ціни на пальне — 43%;

втрата партнерів — 39%;

порушення постачання — 37%;

втрата клієнтів через зміну локації — 35%;

зупинка роботи підприємства — 30%;

втрата працівників — 28%.

Відчутно відрізняються причини втрат лише у великого бізнесу з кількістю співробітників 500+. Так, компанії цієї групи також втратили прибутки через розташування підприємства на окупованій території (29%), руйнацію підприємства / пошкодження через бойові дії (22%) та втрату обладнання (12%). Водночас великі компанії, на відміну від малого та середнього бізнесу, постраждали від зупинки роботи та втрати партнерів.

Адаптація до кризи. 37% компаній скорочували персонал та перерозподіляли функціонал

Щоб адаптуватися до наслідків війни, опитані компанії змінювали внутрішні бізнес-процеси та вдавалися до кризового менеджменту. Так, третина бізнесів вимушено скорочувала персонал, натомість збільшувала обсяг роботи наявним працівникам та змінювала їхні функціональні обов’язки. Зокрема, компанії вчилися бути гнучкішими: вони швидше ухвалювали рішення в команді (22%), а також адаптували свій асортимент до нових потреб ринку (44%).

А щоб діяти в умовах повної економічної та суспільної невизначеності, більшість організацій застосовували короткострокове стратегічне планування діяльності.

Потреби бізнесу. 63% українського бізнесу поставили у пріоритет пошук клієнтів

74% опитаних компаній вже помітили, що вподобання та споживацька поведінка їхніх клієнтів частково або повністю змінилися. Це впливає на те, що потрібно бізнесу для відновлення повноцінної роботи. А саме 63% підприємств визначили пошук клієнтів пріоритетним для себе. Також найважливішим цей чинник для себе назвали у сфері ІТ, нерухомості та будівництва — 76%.

Відмінність є лише у великих компаній, де на першому місці стоїть налаштування логістичних ланцюжків.

Отже, серед найбільш пріоритетних та актуальних завдань для бізнесу українські компанії назвали:

Пошук нових клієнтів — 63% ;

; Налаштування роботи команди та відновлення роботи — 25% ;

; Зміна фокуса та стратегічних цілей бізнесу під актуальні потреби — 25% ;

; Налаштування логістичних ланцюжків — 23% ;

; Пошук нових партнерів — 23% ;

; Пошук фінансування/інвестицій — 21% ;

; Вихід на нові закордонні ринки — 21% ;

; Пошук нових постачальників — 20%.

За результатами опитування від "Київстар.Бізнес", чверть опитаних компаній незалежно від розміру збирається змінити фокус та стратегічні цілі бізнесу під актуальні потреби. Це найперше стосується таких галузей, як нерухомість та будівництво, ритейл та ІТ.

Натомість для чверті компаній зі сфери обслуговування більш актуальним є відновлення роботи та пошук нових постачальників. Для виробництва — вихід на закордонні ринки (32%) та пошук нових партнерів (26%).