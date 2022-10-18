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Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес
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Украинский бизнес с начала года прошел драматический период испытаний и перемен. Большинство компаний потеряли существенную долю дохода, вынужденно увольняли сотрудников и пытались адаптировать ассортимент под новые потребности украинцев. Впрочем, компании уже сейчас возобновляют работу в своей сфере и ищут поддержки.

Киевстар провел собственный онлайн-опрос среди представителей разных бизнес-отраслей, чтобы узнать состояние компаний во время войны и выявить их общие черты, успехи, проблемы и риски. Публикуем результаты исследования, которые помогут украинскому бизнесу оставаться в курсе актуальной ситуации на рынке и вместе преодолевать сложности.

Как проводили опрос?

Киевстар.Бизнес проводил опрос онлайн с 4 по 31 августа 2022 года. В нем приняли участие более 1100 представителей украинского бизнеса, а именно физические лица-предприниматели (ФЛП), владельцы компаний, CEO, ИТ-директора, финансовые и маркетинговые директора, менеджеры и т.д.

По размеру компании-участники исследования распределены так:

  • 46% — микрокомпании (до 10 сотрудников); 
  • 29% — малый бизнес (10-50 сотрудников); 
  • 19% — средний бизнес (50-500 сотрудников);  
  • 6% — крупный бизнес (500+ сотрудников).
Фото 2 — Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

Опрос охватил различные бизнес-отрасли, в частности производство, недвижимость и строительство, ритейл и э-коммерцию, ИТ, сферу обслуживания и т.д.

Состояние бизнеса. На 7-м месяце войны работало 87% украинских компаний

Ситуация в украинском бизнес-пространстве с февраля постепенно улучшилась. На седьмой месяц полномасштабной войны около 87% опрошенных компании в Украине работают. Из них 46% участников исследования возобновили свою работу с определенными ограничениями, а 15% только сейчас находятся в процессе перезапуска деятельности.

Полностью остановило работу лишь 5% из опрошенных предпринимателей. В основном речь идет о небольших компаниях, где в штате было до 10 сотрудников, а также о предприятиях в отрасли недвижимости и строительства, сфере обслуживания.

По результатам исследования видно, что чем больше компания, тем устойчивее она была к военным реалиям. Так, компании 500+ смогли вообще не останавливать свою работу или быстрее ее возобновить, а при необходимости релоцировать свой бизнес в более безопасные области Украины. Среди отраслей уже традиционно лучше других себя чувствовала ИТ/Software: 40% работают так, как и до начала полномасштабного вторжения, а 46% — с ограничениями.

Формат работы. Только 16% компаний перевезли бизнес на запад Украины и за границу

Большинство украинских компаний (84%), принявших участие в опросе от Киевстара, остались работать в том регионе, где и были до войны. Релоцироваться в более безопасные регионы страны смогли в большинстве своем крупные компании, имеющие 500+ сотрудников и работающие в ритейле/э-коммерции и ИТ.

Фото 3 — Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

В целом ИТ-компании оказались наиболее гибкими и способными адаптироваться к военному времени. Переместили свой бизнес в пределах страны или за границу 32% опрошенных. Это, в частности, связано с возможностью сотрудников работать частично или полностью онлайн – 95%.

Результаты по релокации у других компаний гораздо скромнее. Меньше всего предприятий частично или полностью переехали в следующих сферах:

  • 8% — недвижимость и строительство; 
  • 10% — производство; 
  • 10% — сфера обслуживания.

Тренд на дистанционную работу, проявивший себя во время пандемии коронавируса, война только закрепила. Так, 65% опрошенных разрешили сотрудникам работать дистанционно. Почти половина (46%) внедрили гибридный формат работы, при котором сотрудники частично работают из офиса. Полностью офлайн работает только треть опрошенных компаний.

Отметим, что удаленный формат работы, как и возможности релокации, чаще связан не с размером компании, а с отраслью. Так, физическое присутствие персонала на работе наиболее необходимо в сфере обслуживания, производстве, недвижимости и строительстве.

Финансы бизнеса. В 68% компании за время войны доходы существенно сократились

Из-за войны большинство украинских компаний вынужденно увеличили свои расходы: 35% опрошенных за последние полгода тратили в среднем на 20-50% больше запланированного, а 12% — более чем на половину от привычных расходов.

В то же время 75% опрошенных отметили, что их доходы сократились. Больше всего пострадали небольшие предприятия, где работает до 50 сотрудников. Крупные же компании смогли дольше удерживаться на плаву за счет собственных денежных резервов.

Фото 4 — Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

Среди наиболее распространенных причин потерь украинские компании отметили:

  • нарушение логистических цепочек — 43%; 
  • рост цен на горючее — 43%; 
  • потеря клиентов из-за смены локации — 35%; 
  • остановка работы предприятия — 30%; 
  • потеря сотрудников — 28%;
  • потеря партнеров — 39%;
  • нарушение снабжения — 37%.

Ощутимо отличаются причины потерь только у крупного бизнеса с количеством сотрудников 500+. Компании этой группы также потеряли прибыль из-за расположения предприятия на временно оккупированной территории (29%), разрушения предприятия/повреждения из-за боевых действий (22%) и потери оборудования (12%). В то же время крупные компании, в отличие от малого и среднего бизнеса, пострадали от остановки работы и потери партнеров.

Адаптация к кризису. 37% компаний сокращали персонал и перераспределяли функционал

Чтобы адаптироваться к последствиям войны, опрошенные компании изменяли внутренние бизнес-процессы и прибегали к кризисному менеджменту. Треть вынужденно сокращала персонал и увеличивала объем работы имеющимся работникам, при этом меняя их функциональные обязанности. В частности, компании учились быть более гибкими: они быстрее принимали решения в команде (22%), а также адаптировали свой ассортимент к новым потребностям рынка (44%).

Чтобы действовать в условиях полной экономической и общественной неопределенности, большинство организаций применяли краткосрочное стратегическое планирование деятельности.

Фото 5 — Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

Потребности бизнеса. 63% украинских компаний поставили в приоритет поиск клиентов

74% опрошенных компаний уже заметили, что предпочтения и потребительское поведение их клиентов частично или полностью изменилось. Это влияет на то, что требуется бизнесу для восстановления полноценной работы. А именно 63% предприятий определили поиск клиентов приоритетным для себя. Также этот фактор самым важным для себя назвали в сфере ИТ, недвижимости и строительства — 76%.

Отличие есть только у крупных компаний, где на первом месте стоит построение логистических цепочек.

Среди наиболее приоритетных и актуальных задач для бизнеса украинские компании отметили:

  • поиск новых клиентов — 63%;
  • построение работы команды и возобновление работы — 25%;
  • выход на новые зарубежные рынки — 21%;
  • поиск новых поставщиков — 20%;
  • изменение фокуса и стратегических целей бизнеса под актуальные нужды — 25%;
  • построение логистических маршрутов — 23%;
  • поиск новых партнеров — 23%;
  • поиск финансирования/инвестиций — 21%.

По результатам исследования Киевстар.Бизнес, четверть опрошенных компаний независимо от размера собирается изменить фокус и стратегические цели бизнеса под актуальные потребности. Это в первую очередь касается таких отраслей, как недвижимость, строительство, ритейл и ИТ.

Зато для четверти компаний из сферы обслуживания актуальнее восстановление работы и поиск новых поставщиков. Для производства — выход на зарубежные рынки (32%) и поиск новых партнеров (26%).

Следите за обновлениями в рубрике "Бизнес Работает". В следующих материалах мы предоставим практические рекомендации, как преодолевать актуальные бизнес-вызовы и удовлетворять новые потребности клиентов. А также продолжим делиться историями компаний, работающих во время войны.