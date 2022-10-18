Как изменился украинский бизнес из-за войны? Результаты опроса от Киевстар.Бизнес

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Украинский бизнес с начала года прошел драматический период испытаний и перемен. Большинство компаний потеряли существенную долю дохода, вынужденно увольняли сотрудников и пытались адаптировать ассортимент под новые потребности украинцев. Впрочем, компании уже сейчас возобновляют работу в своей сфере и ищут поддержки.

Киевстар провел собственный онлайн-опрос среди представителей разных бизнес-отраслей, чтобы узнать состояние компаний во время войны и выявить их общие черты, успехи, проблемы и риски. Публикуем результаты исследования, которые помогут украинскому бизнесу оставаться в курсе актуальной ситуации на рынке и вместе преодолевать сложности.

Как проводили опрос?

Киевстар.Бизнес проводил опрос онлайн с 4 по 31 августа 2022 года. В нем приняли участие более 1100 представителей украинского бизнеса, а именно физические лица-предприниматели (ФЛП), владельцы компаний, CEO, ИТ-директора, финансовые и маркетинговые директора, менеджеры и т.д.

По размеру компании-участники исследования распределены так:

46% — микрокомпании (до 10 сотрудников);

29% — малый бизнес (10-50 сотрудников);

19% — средний бизнес (50-500 сотрудников);

6% — крупный бизнес (500+ сотрудников).

Опрос охватил различные бизнес-отрасли, в частности производство, недвижимость и строительство, ритейл и э-коммерцию, ИТ, сферу обслуживания и т.д.

Состояние бизнеса. На 7-м месяце войны работало 87% украинских компаний

Ситуация в украинском бизнес-пространстве с февраля постепенно улучшилась. На седьмой месяц полномасштабной войны около 87% опрошенных компании в Украине работают. Из них 46% участников исследования возобновили свою работу с определенными ограничениями, а 15% только сейчас находятся в процессе перезапуска деятельности.

Полностью остановило работу лишь 5% из опрошенных предпринимателей. В основном речь идет о небольших компаниях, где в штате было до 10 сотрудников, а также о предприятиях в отрасли недвижимости и строительства, сфере обслуживания.

По результатам исследования видно, что чем больше компания, тем устойчивее она была к военным реалиям. Так, компании 500+ смогли вообще не останавливать свою работу или быстрее ее возобновить, а при необходимости релоцировать свой бизнес в более безопасные области Украины. Среди отраслей уже традиционно лучше других себя чувствовала ИТ/Software: 40% работают так, как и до начала полномасштабного вторжения, а 46% — с ограничениями.

Формат работы. Только 16% компаний перевезли бизнес на запад Украины и за границу

Большинство украинских компаний (84%), принявших участие в опросе от Киевстара, остались работать в том регионе, где и были до войны. Релоцироваться в более безопасные регионы страны смогли в большинстве своем крупные компании, имеющие 500+ сотрудников и работающие в ритейле/э-коммерции и ИТ.

В целом ИТ-компании оказались наиболее гибкими и способными адаптироваться к военному времени. Переместили свой бизнес в пределах страны или за границу 32% опрошенных. Это, в частности, связано с возможностью сотрудников работать частично или полностью онлайн – 95%.

Результаты по релокации у других компаний гораздо скромнее. Меньше всего предприятий частично или полностью переехали в следующих сферах:

8% — недвижимость и строительство;

10% — производство;

10% — сфера обслуживания.

Тренд на дистанционную работу, проявивший себя во время пандемии коронавируса, война только закрепила. Так, 65% опрошенных разрешили сотрудникам работать дистанционно. Почти половина (46%) внедрили гибридный формат работы, при котором сотрудники частично работают из офиса. Полностью офлайн работает только треть опрошенных компаний.

Отметим, что удаленный формат работы, как и возможности релокации, чаще связан не с размером компании, а с отраслью. Так, физическое присутствие персонала на работе наиболее необходимо в сфере обслуживания, производстве, недвижимости и строительстве.

Финансы бизнеса. В 68% компании за время войны доходы существенно сократились

Из-за войны большинство украинских компаний вынужденно увеличили свои расходы: 35% опрошенных за последние полгода тратили в среднем на 20-50% больше запланированного, а 12% — более чем на половину от привычных расходов.

В то же время 75% опрошенных отметили, что их доходы сократились. Больше всего пострадали небольшие предприятия, где работает до 50 сотрудников. Крупные же компании смогли дольше удерживаться на плаву за счет собственных денежных резервов.

Среди наиболее распространенных причин потерь украинские компании отметили:

нарушение логистических цепочек — 43%;

рост цен на горючее — 43%;

потеря клиентов из-за смены локации — 35%;

остановка работы предприятия — 30%;

потеря сотрудников — 28%;

потеря партнеров — 39%;

нарушение снабжения — 37%.

Ощутимо отличаются причины потерь только у крупного бизнеса с количеством сотрудников 500+. Компании этой группы также потеряли прибыль из-за расположения предприятия на временно оккупированной территории (29%), разрушения предприятия/повреждения из-за боевых действий (22%) и потери оборудования (12%). В то же время крупные компании, в отличие от малого и среднего бизнеса, пострадали от остановки работы и потери партнеров.

Адаптация к кризису. 37% компаний сокращали персонал и перераспределяли функционал

Чтобы адаптироваться к последствиям войны, опрошенные компании изменяли внутренние бизнес-процессы и прибегали к кризисному менеджменту. Треть вынужденно сокращала персонал и увеличивала объем работы имеющимся работникам, при этом меняя их функциональные обязанности. В частности, компании учились быть более гибкими: они быстрее принимали решения в команде (22%), а также адаптировали свой ассортимент к новым потребностям рынка (44%).

Чтобы действовать в условиях полной экономической и общественной неопределенности, большинство организаций применяли краткосрочное стратегическое планирование деятельности.

Потребности бизнеса. 63% украинских компаний поставили в приоритет поиск клиентов

74% опрошенных компаний уже заметили, что предпочтения и потребительское поведение их клиентов частично или полностью изменилось. Это влияет на то, что требуется бизнесу для восстановления полноценной работы. А именно 63% предприятий определили поиск клиентов приоритетным для себя. Также этот фактор самым важным для себя назвали в сфере ИТ, недвижимости и строительства — 76%.

Отличие есть только у крупных компаний, где на первом месте стоит построение логистических цепочек.

Среди наиболее приоритетных и актуальных задач для бизнеса украинские компании отметили:

поиск новых клиентов — 63%;

построение работы команды и возобновление работы — 25%;

выход на новые зарубежные рынки — 21%;

поиск новых поставщиков — 20%;

изменение фокуса и стратегических целей бизнеса под актуальные нужды — 25%;

построение логистических маршрутов — 23%;

поиск новых партнеров — 23%;

поиск финансирования/инвестиций — 21%.

По результатам исследования Киевстар.Бизнес, четверть опрошенных компаний независимо от размера собирается изменить фокус и стратегические цели бизнеса под актуальные потребности. Это в первую очередь касается таких отраслей, как недвижимость, строительство, ритейл и ИТ.

Зато для четверти компаний из сферы обслуживания актуальнее восстановление работы и поиск новых поставщиков. Для производства — выход на зарубежные рынки (32%) и поиск новых партнеров (26%).