Снег в Киеве привел к коллапсу общественного транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером в понедельник, 20 декабря, в Киеве начался сильный снегопад, который привел к транспортным катаклизмам. Как сообщает PavlovskyNews, на Подоле с рельсов сошел трамвай.

В результате этого происшествия возникла транспортная пробка. Причем трамвай задел задней частью припаркованный автомобиль. По словам очевидцев, пострадавших в этом ДТП нет. Из-за аварии задержалось движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская — ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади. После возобновления курсирование происходит с отклонением от графика.

Фото: PavlovskyNews

Фото: Апостроф

Фото: Апостроф

Как сообщает Киевпастранс, снегопад вызвал в Киеве задержку сразу многих маршрутов общественного транспорта, в частности:

троллейбусов №37, 37А по ул. Радунская, 46 по причине ДТП;

троллейбусов №6, 16, 18, 23 и автобусов №9, 31 по ул. Сечевых Стрельцов и ул. Белорусская;

автобусов №31 по ул. Нагорная; троллейбусов №22, 30, 42 Чоколовский бульвар – ул. Уманская;

троллейбусов №22, 27, 30, 42 по ул. Гетмана-Шулявский путепровод в направлении Почайной;

трамваев №8, 29 по ул. Ялтинская — ул. Новодарницкая.

Непогода привела также к ДТП.

"Около 300 автомобилей спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы. Дорожники обрабатывают противогололедными средствами в первую очередь подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Обращаюсь к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Видео заснеженного Киева:

Ранее движение транспорта в Киеве также нарушалось из-за разных катаклизмов. В мае 2021 года на улице Антоновича, 176, возле торгового центра Ocean Plaza произошел прорыв водопровода, из-за которого была перекрыта дорога.

А через полтора месяца после этого произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения моста через проспект Победы возле станции метро "Берестейская".