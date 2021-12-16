В Киеве прорвало водопровод на Бессарабке: проезд по бульвару Шевченко ограничили (ФОТО)

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила ограничить движение в направлении Бессарабской площади в самом начале бульвара Шевченко из-за провала, образовавшегося накануне из-за прорыва водопровода. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"Из-за падения давления в водопроводе возникла опасность повторного обвала асфальтного покрытия. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, специалисты "Киевводоканала" будут менять часть трубопровода.

Отмечается, что бригада "Киевводоканала" выявила в этом месте на проезжей части провал размером 1,5 x 1,5 метра и глубиной 1,3 метра между первой и второй полосами.

Повреждение возникло на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, построенном еще в 1956 году, поэтому причиной аварии в КГГА называют износ водопроводной сети и большую нагрузку на нее.

Сейчас движение по бульвару Шевченко ограничено частично — по двум полосам из трех, а место провала ограждено. Однако в зависимости от масштабов работ возможно и полное перекрытие проезда.

Фото: Киевавтодор

Напомним также, что в конце октября в Киеве прорвало теплотрассу: фонтан кипятка залил магистральную улицу Скляренко.

В мае около метро "Демеевская" произошел уже не первый масштабный прорыв трубопровода: образовался огромный фонтан, заливший территорию у Национальной библиотеки имени Вернадского и повредивший камнями стоявшие там автомобили.

Неделей ранее прорвало трубу с горячей водой в самом центре Киева — на улице Пушкинской около пересечения с улицей Богдана Хмельницкого: дорогу залило грязной жижей.

В конце марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли также забил гейзер, была прекращена подача тепла для 133 домов.

В феврале произошел прорыв водопровода на улице Попудренко в районе метро "Черниговская", из-за чего было ограничено движение автомобилей и даже трамваев.