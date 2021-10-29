В Киеве снова прорвало теплотрассу: фонтан кипятка залил магистральную улицу (ВИДЕО)

На улице Скляренко в Оболонском районе Киева произошел масштабный прорыв теплотрассы, в результате чего образовавшийся фонтан залил улицу горячей водой. Как сообщает "Киев оперативный", аварийных служб на месте нет.

Напомним, что в мае около метро "Демеевская" в Киеве произошел уже не первый масштабный прорыв трубопровода: образовался огромный фонтан, заливший территорию у Национальной библиотеки имени Вернадского и повредивший камнями стоявшие там автомобили.

В мае прорвало трубу с горячей водой в самом центре Киева — на улице Пушкинской около пересечения с улицей Богдана Хмельницкого: дорогу залило грязной жижей.

В конце марта из-за аварии на теплосети в Печерском районе Киева из-под земли также забил гейзер, была прекращена подача тепла для 133 домов.

В феврале произошел прорыв водопровода на улице Попудренко в районе метро "Черниговская", из-за чего было ограничено движение автомобилей и даже трамваев.

В июле 2020 года из-за прорыва трубы на Подоле также образовался десятиметровый фонтан. Однако в том случае сообщалось, что вода из трубы не была горячей.