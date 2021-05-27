Киев снова затопило, возле Ocean Plaza перекрыли движение транспорта

27 мая в Киеве на улице Антоновича, 176 возле торгового центра Ocean Plaza произошел произошел прорыв водопровода, из-за которого было перекрыто движение транспорта.

Как сообщает Telegram-канал Патрульной полиции Киева, на данный момент дорогу затопило водой, движение перекрыли.

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"Движение перекрыто. Соответствующие службы оповещены, на месте работают патрульные", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый коммунальный коллапс около ТЦ Ocean Plaza. Так, 4 февраля 2020 года на улице Антоновича возле остановки общественного транспорта произошел прорыв теплосети диаметром 1 000 мм, в результате чего пострадали 10 человек (семеро из них госпитализированы).

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Из-за ЧП торгово-развлекательный центр не работал несколько дней. Перед этим, ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой.

Ранее сообщалось, что 17 октября в Киеве после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев, а автомобили передвигались с трудом.

Напомним, 27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

В ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".