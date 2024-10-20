"Укрзалізниця" продаватиме квитки на дитячу залізницю через чат-боти у Viber та Telegram

Тепер пасажири можуть зручно купувати квитки на Київську дитячу залізницю онлайн через чат-боти у Viber та Telegram.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Згідно з повідомленням, пасажири можуть придбати квитки онлайн через чат-бот для поїздки на Київській дитячій залізниці, зокрема на "Столичний" експрес. Продаж квитків стартує за 20 днів до дати поїздки.

Нова функція також дозволяє придбати квитки для групових поїздок до 20 осіб за одне звернення, що полегшить організацію екскурсій, дитячих свят і сімейних поїздок.

"Укрзалізниця" працює над розширенням можливостей, зокрема планується додати продаж квитків на інші дитячі залізниці в таких містах як Львів, Рівне та Дніпро.

Додамо, що "Укрзалізниця" продовжує забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначає ще два додаткових поїзда в найзатребуваніших напрямках. До них відносяться Київ — Ужгород та Київ — Львів.

Нагадаємо, що на час шкільних канікул "Укрзалізниця" також призначила рейси додаткового денного поїзда №191/192 Львів - Київ - Львів та додаткового поїзда №115/116 Київ - Одеса – Київ та додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський – Київ.