"Укрзализныця" будет продавать билеты на детскую железную дорогу через чат-боты в Viber и Telegram

Теперь пассажиры могут удобно покупать билеты на Киевскую детскую железную дорогу через чат-боты в Viber и Telegram.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно сообщению, пассажиры могут приобрести билеты онлайн через чат-бот для поездки на Киевской детской железной дороге, в том числе на "Столичный" экспресс. Продажа билетов стартует за 20 дней до даты поездки.

Новая функция также позволяет купить билеты для групповых поездок до 20 человек за одно обращение, что облегчит организацию экскурсий, детских праздников и семейных поездок.

"Укрзализныця" работает над расширением возможностей, в частности, планируется добавить продажу билетов на другие детские железные дороги в таких городах как Львов, Ровно и Днепр.

Добавим, что "Укрзализныця" продолжает обеспечивать путешествия для детских групп и других пассажиров на школьные каникулы и назначает еще два дополнительных поезда по самым востребованным направлениям. К ним относятся Киев – Ужгород и Киев – Львов.

Напомним, что на время школьных каникул "Укрзализныця" также назначила рейсы дополнительного дневного поезда №191/192 Львов – Киев – Львов и дополнительного поезда №115/116 Киев – Одесса – Киев и дополнительные рейсы поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев .