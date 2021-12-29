"Укрзализныця" запустила пригородные поезда от Василькова до Киева

АО "Укрзализныця" завершила реконструкцию участка Васильков — Васильков-2, в результате пригородные поезда будут курсировать в центр этого города, сообщает пресс-служба компании.

Построена также новая пассажирская платформа, расположенная в центре города, куда теперь будут прибывать все пригородные поезда из Киева. Раньше они направлялись на станцию Васильков-1, которая находится в поселке Калиновка, в 10 километрах от самого города.

"11 километров — именно столько железнодорожных путей нужно было электрифицировать и отремонтировать для того, чтобы соединить столицу с одним из ключевых городов в многомиллионной киевской агломерации. В максимально короткие сроки наладили необходимые процессы, и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту" , — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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В УЗ ожидают, что в будни на маршруте будет до семи тысяч пассажиров в сутки. Пригородные поезда помогут разгрузить Киев от пробок.

Всего между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных поездов. Утренние электропоезда будут доезжать в столицу за 37 минут.

На новогодние праздники "Укрзализныця" назначила также шесть дополнительных поездов. Они будут курсировать между Киевом, Львовом, Харьковом, Одессой, Ужгородом и Херсоном. Компания уже второй раз за месяц назначает дополнительные поезда на новогодние праздники. Ранее УЗ назначила 9 дополнительных поездов.

"Укрзализныця" также запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Новым поездом пассажиры могут менее чем за пять часов доехать до станции "Татаров" ("Буковель"), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до горнолыжного курорта "Буковель". Он будет удобен и для путешествий в другие живописные места украинских Карпат.