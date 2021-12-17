"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники

"Укрзализныця", зная, что в период новогодних и рождественских праздников традиционно вырастет спрос на билеты, решила назначить 6 дополнительных поездов. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба УЗ.

На 31 декабря назначено 5 дополнительных поездов. В частности, поезд №266/265 Киев – Херсон и №222/221 Херсон – Киев. Оба поезда будут отправляться с вокзалов Херсона и Киева 31 декабря.

Дополнительный поезд №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, обратно из Одессы этот поезд отправится 1 января.

Поезд №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря в 13:50, прибытие в Харьков запланировано на 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, прибытие на платформу на киевском железнодорожном вокзале назначено на 8:28.

Пятый поезд, назначенный на 31 декабря, №173/192 Киев – Львов отправится из Киева в 6:57, во Львов прибудет в 16:58. Из Львова отправление назначено на 31 декабря в 23:19, а прибытие в Киев запланировано на 6:26.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №239/240 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибывать в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд №239/240 будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.

Компания уже второй раз за месяц назначает дополнительные поезда на новогодние праздники. Ранее "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов.

В УЗ рассказали, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов. Компания руководствуется этим наблюдением при назначении дополнительных поездов.

Кроме того, с 18 декабря "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс", который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.