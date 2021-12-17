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"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники
"Укрзализныця", зная, что в период новогодних и рождественских праздников традиционно вырастет спрос на билеты, решила назначить 6 дополнительных поездов. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба УЗ.
На 31 декабря назначено 5 дополнительных поездов. В частности, поезд №266/265 Киев – Херсон и №222/221 Херсон – Киев. Оба поезда будут отправляться с вокзалов Херсона и Киева 31 декабря.
Дополнительный поезд №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, обратно из Одессы этот поезд отправится 1 января.
Поезд №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря в 13:50, прибытие в Харьков запланировано на 22:20. В обратном направлении поезд будет отправляться 31 декабря в 23:29, прибытие на платформу на киевском железнодорожном вокзале назначено на 8:28.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пятый поезд, назначенный на 31 декабря, №173/192 Киев – Львов отправится из Киева в 6:57, во Львов прибудет в 16:58. Из Львова отправление назначено на 31 декабря в 23:19, а прибытие в Киев запланировано на 6:26.
Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №239/240 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибывать в Ужгород в 12:09. В обратном направлении из Ужгорода поезд №239/240 будет отправляться в 22:26 и прибывать в Киев в 14:45.
Компания уже второй раз за месяц назначает дополнительные поезда на новогодние праздники. Ранее "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов.
В УЗ рассказали, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов. Компания руководствуется этим наблюдением при назначении дополнительных поездов.
Кроме того, с 18 декабря "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс", который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.