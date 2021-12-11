"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на новогодние праздники

АО "Укрзализныця" (УЗ) на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, добавлены поезда: № 235/236 Киев - Ужгород (через Славское); № 249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы; № 259/260 Сумы, Киев - Ворохта (через Буковель); № 123/124 Киев - Одесса; № 211/212 Харьков - Львов; № 167/168 Львов - Одесса; № 238/237 Одесса - Ужгород; № 201/202 Ковель - Киев; № 197/198 Ковель - Киев.

По данным компании, поезд №235/236 сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29. В Ужгород он будет прибывать в 11:30. Из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06 и прибывать в Киев в 11:28. Этот рейс предоставляет дополнительное сообщение столицы с лыжным курортом Славское.

Поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50. В Черновцы он прибудет в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16.

Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию Татаров, будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14.30 и прибывать в Сумы в 9:56.

Поезд №123/124 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8.06, в Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31.

Поезд №211/212 Харьков – Львов будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и будет прибывать в Харьков в 10:25.

Поезд №167/168 Львов – Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15:59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19:56 с прибытием в Одессу в 13:17.

Поезд №201/202 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30.

Поезд №197/198 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. В Киев он будет прибывать в 20:39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать в Ковель в 14:48.

Продленные маршруты: поезд №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий; поезд №779/780 Сумы – Киев в Винницу; поезд №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Кроме того, УЗ увеличивает периодичность поезда №757-758 Киев - Могилев-Подольский. Из Киева он будет отправляться 27, 30 декабря и 3 января. Из Могилев - Подольского отправление 28, 31 декабря и 4 января.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.

Отметим, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram.