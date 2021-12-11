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Транспорт
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"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на новогодние праздники

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на новогодние праздники
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на время новогодних праздников

АО "Укрзализныця" (УЗ) на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, добавлены поезда: № 235/236 Киев - Ужгород (через Славское); № 249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы; № 259/260 Сумы, Киев - Ворохта (через Буковель); № 123/124 Киев - Одесса; № 211/212 Харьков - Львов; № 167/168 Львов - Одесса; № 238/237 Одесса - Ужгород; № 201/202 Ковель - Киев; № 197/198 Ковель - Киев.

По данным компании, поезд №235/236 сообщением Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29. В Ужгород он будет прибывать в 11:30. Из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19:06 и прибывать в Киев в 11:28. Этот рейс предоставляет дополнительное сообщение столицы с лыжным курортом Славское.

Поезд №249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50. В Черновцы он прибудет в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16.

Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта, который дает дополнительное сообщение региона с Буковелем через станцию Татаров, будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14.30 и прибывать в Сумы в 9:56.

Поезд №123/124 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8.06, в Одессу он прибывает в 18:15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31.

Поезд №211/212 Харьков – Львов будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и будет прибывать в Харьков в 10:25.

Поезд №167/168 Львов – Одесса будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он прибудет в 15:59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19:56 с прибытием в Одессу в 13:17.

Поезд №201/202 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30.

Поезд №197/198 Ковель – Киев будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. В Киев он будет прибывать в 20:39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать в Ковель в 14:48.

Продленные маршруты: поезд №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий; поезд №779/780 Сумы – Киев в Винницу; поезд №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Кроме того, УЗ увеличивает периодичность поезда №757-758 Киев - Могилев-Подольский. Из Киева он будет отправляться 27, 30 декабря и 3 января. Из Могилев - Подольского отправление 28, 31 декабря и 4 января.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.

Отметим, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram