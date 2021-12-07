"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Перемышль

"Укрзализниця" запускает с 22 декабря два дополнительных поезда в Перемышль (Польша). Как сообщила пресс-служба компании, поезда №27/28 и №19/20 Львов – Перемышль будут курсировать ежедневно.

Поезд №27/28 будет отправляться из Львова в 19:15 и прибывать в Перемышль в 21:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 06:56 и прибывать во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться с платформы львовского железнодорожного вокзала в 04:13, прибытие в Перемышль согласно графику назначено на 6:03. Обратно из Перемышля поезд отправится в 21:50 и прибудет во Львов в 01:26.

"Пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности, на поезда в Прагу и Берлин. Купить билет можно на сайте ("Укрзализныци" — Delo.ua) и в кассах вокзалов", — рассказали в УЗ.

В компании напомнили, что для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь Covid-сертификаты или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Оба теста действуют 72 часа.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что возобновляет с 11 декабря ночной поезд из Одессы в Перемышль, он будет курсировать ежедневно.

Этот поезд уже курсировал до введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в 2020 году. При этом в октябре 2022 года Польша возобновила ж/д сообщение с Украиной.

После этого "Укрзализныця" начала постепенно возобновлять маршруты и запускать новые поезда.

В частности, с 4 ноября снова начал курсировать поезд №67/68 Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва.