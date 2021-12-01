"Укрзализныця" изменила расписание "Дунайского экспресса"

"Укрзализныця" со 2 декабря меняет график курсирования "Дунайского экспресса" Одесса - Измаил. Время в пути поезда в обе стороны будет сокращено на 30 минут. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба УЗ.

Согласно новому расписанию, поезд №7002/7001 Одесса - Измаил будет отправляться из Одессы в 18:26 и прибывать в Измаил в 22:36. В обратном направлении поезд отправится первый раз по новому графику 3 декабря. Из Измаила он будет отправляться в 06:00 и прибывать в Одессу в 10:12.

Меняется только расписание отправок и время в дороге, а не маршрут. Поезд, как и ранее, будет делать остановки на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главань, Дзинилор.

"С обновленным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала "Одесская железная дорога" в разделе "Движение поездов" и на железнодорожных станциях. Просим пассажиров внимательно проверять график курсирования поездов и планировать поездки, учитывая временные и сезонные изменения", — добавили в "Укрзализныце".

В компании отметили, что старт этого маршрута стал возможен благодаря реализации пилотного проекта PSO. В частности, местные власти обязались компенсировать "Укрзализныце" расходы на организацию маршрута Одесса - Измаил. Согласно с договоренностями, компания должна получать не меньше 5 млрд грн в год.

Напомним, "Дунайский экспресс" "Укрзализныця" запустила 20 ноября 2021 года. На этом маршруте курсирует современный дизель-поезд отечественного производства, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе.

Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.