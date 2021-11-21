"Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс"

АО «Укрзализныця» запускает «Дунайский экспресс» Измаил – Одесса. По маршруту будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства.

Об этом сообщает пресс- служба АО "Укрзализныця".

Отмечается, что официальный запуск нового маршрута состоялся 20 ноября.

"Мы запускаем совершенно новую модель пригородных перевозок. На маршрут Одесса-Измаил выходит «Дунайский экспресс», который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине", — подчеркнули в УЗ.

В компании сообщили, что на маршруте будет курсировать современный дизель-поезд отечественного производства, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе.

Максимальная скорость этого поезда – 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд располагает современными элементами интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Поезд №7002/7001 Одесса - Измаил будет отправляться из Одессы ежедневно в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Стоимость билета составит 189 грн.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.