"Укрзализныця" возобновляет удобный ночной поезд из Одессы в Перемышль

"Укрзализныця" с 11 декабря возобновляет прямой поезд №36/35 из Одессы в польский Перемышль (Пшемысль). Как говорится в сообщении госкомпании, он будет курсировать ежедневно.

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:22 с прибытием на конечную станцию ​​в 9:02, а обратно будет уезжать в 18:59, прибывая в Одессу в 10:54 следующего дня.

Кроме того, с 12 декабря будет курсировать по отдельным дням дополнительный поезд Львов - Перемышль. Он будет отправляться из украинского облцентра в 16:20 и прибывать в пограничный польский город в 18:19. Из Перемышля поезд будет выезжать в 10:18, прибывая во Львов в 13:45.

Напомним, что до эпидемии Covid-19 поезд Одесса-Перемышль уже существовал, причем был удобно пристыкован к поезду из Перемышля в австрийский Грац.

При этом 4 ноября УЗ возобновила после полуторагодичного перерыва поезд Киев — Варшава. Ранее же, с 10 октября, был возвращен поезд Киев - Перемышль.

В свою очередь, в конце августа было восстановлено железнодорожное сообщение Одессы с Молдовой, причем если раньше это был поезд молдавского формирования, то теперь оператором выступает УЗ.

Отметим также, что билеты на поезда в Польшу можно купить не только в кассах вокзалов, но и в онлайн-режиме через сервис booking.uz.gov.ua. Также с октября УЗ запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram. Однако на поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову интернет-опции покупки билетов не распространяются.