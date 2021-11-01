  • Главная
  • Бизнес
50 минут назад

"Укрзализныця" возобновляет поезд Мукачево — Будапешт

Проехать в Венгрию сейчас можно по ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации

Поезд перед первым рейсом в Мукачево в декабре 2018. Фото: Мукачево.net Поезд перед первым рейсом в Мукачево в декабре 2018. Фото: Мукачево.net
Поезд перед первым рейсом в Мукачево в декабре 2018. Фото: Мукачево.net

"Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерскими государственными железными дорогами (MÁV) со 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево — Будапешт через Чоп и Захонь.

Как говорится в сообщении украинской госкомпании, поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и прибывать в Будапешт в 18:37. Из венгерской столицы он будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Для въезда граждан Украины в Венгрию как в страну Шенгенской зоны требуются биометрический паспорт (или виза, если паспорт не биометрический), медицинская страховка и достаточное финансовое обеспечение.

Читайте также:
"Укрзализныця" приняла первые пять новых купейных вагонов Крюковского завода

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации против Covid-19 (напомним, что Украина и Венгрия взаимно признают национальные сертификаты, причем некоторые украинские граждане имеют именно венгерские). Вместе с гражданами, у которых есть сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до момента въезда. При этом отрицательный тест на антиген для пересечения границы не принимается.

Купить билеты на поезда в Венгрию, в отличие от Польши, по-прежнему можно только в кассах вокзалов.

Напомним, что ранее поезд Мукачево — Будапешт уже курсировал с 9 декабря 2018 года, однако был отменен в марте 2020 года из-за коронавирусных ограничений.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киберзащиту полиции, УЗ и "Украэроруха" и "Укрэнерго" обеспечивала фиктивная фирма — СБУ
Киберзащиту полиции, УЗ и "Украэроруха" и "Укрэнерго" обеспечивала фиктивная фирма — СБУ
"Укрзализныця" переводит график поездов на зимнее время
"Укрзализныця" переводит график поездов на зимнее время
"Укрзализныця" приняла первые пять новых купейных вагонов Крюковского завода
"Укрзализныця" приняла первые пять новых купейных вагонов Крюковского завода
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Терехов победил на выборах мэра Харькова — результаты экзитполов

  3. С 1 ноября поставщики газа подняли тарифы: кто будет платить 40 грн за куб

  4. "Антон Поляков был убит": Анна Скороход рассказала о гибели нардепа

  5. В Киеве задержали нардепа Киву (ОБНОВЛЕНО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...