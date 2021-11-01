"Укрзализныця" возобновляет поезд Мукачево — Будапешт

"Укрзализныця" в сотрудничестве с Венгерскими государственными железными дорогами (MÁV) со 2 ноября возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево — Будапешт через Чоп и Захонь.

Как говорится в сообщении украинской госкомпании, поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и прибывать в Будапешт в 18:37. Из венгерской столицы он будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

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Для въезда граждан Украины в Венгрию как в страну Шенгенской зоны требуются биометрический паспорт (или виза, если паспорт не биометрический), медицинская страховка и достаточное финансовое обеспечение.

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации против Covid-19 (напомним, что Украина и Венгрия взаимно признают национальные сертификаты, причем некоторые украинские граждане имеют именно венгерские). Вместе с гражданами, у которых есть сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет.

При отсутствии сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до момента въезда. При этом отрицательный тест на антиген для пересечения границы не принимается.

Купить билеты на поезда в Венгрию, в отличие от Польши, по-прежнему можно только в кассах вокзалов.

Напомним, что ранее поезд Мукачево — Будапешт уже курсировал с 9 декабря 2018 года, однако был отменен в марте 2020 года из-за коронавирусных ограничений.