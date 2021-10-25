"Укрзализныця" возобновляет поезд Киев — Варшава после полуторагодичного перерыва

"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев — Варшава, прерванное в марте 2020 года из-за карантинных ограничений. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 9:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.

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Билеты можно будет купить не только в кассах вокзалах, но и на сайте booking.uz.gov.ua, так же как и билеты на поезд в Пшемысль (Перемышль), который вернули с 10 октября. В то же время фактически продажа билетов онлайн пока не открыта.

Напомним, что с 1 октября УЗ запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram, однако на поезда в Австрию, Венгрию, Словакию и Молдову эта опция не распространяется.

Поезд из Одессы в Кишинев, отметим, начал курсировать с 28 августа, причем если раньше это был поезд молдавского формирования, то теперь оператором выступает УЗ. Однако в середине сентября в "Железной дороге Молдовы" все же заявили о намерении дополнительно вернуть и собственный поезд в Одессу.

В Беларусь же, напомним, поезда из Украины так и не ездят, хотя УЗ ранее даже договорилась, что билеты туда в будущем можно будет покупать онлайн.