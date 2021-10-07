Из Киева в Польшу запускают новый поезд "Интерсити"

"Укрзализныця" планирует запуск железнодорожного сообщения между Киевом и Перемышлем поездом "Интерсити". Об этом шла речь во время презентации графика движения пассажирских поездов на 2022 год, опубликованной на Фейсбук-странице компании.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" УЗ Александра Перцовского, компания восстанавливает международные перевозки и уже 10 октября запускает восстановленный поезд "Интерсити" сообщением Киев-Перемышль. На маршруте будут два дневных поезда.

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Также в 2022-м году "Укрзализныця" планирует запустить такие направления: № 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига; № 21/431, № 22/432 Киев — Вена; № 19/20, 27/28 Львов — Перемышль; № 36/35 Одесса — Перемышль; № 51/52 Львов — Вроцлав; № 67/68 Киев — Варшава; № 90/89, 705/706, 715/716 Киев — Перемышль.

Напомним, сообщение между Украиной и Польшей по железной дороге было прекращено 15 марта 2020 года. Причиной для этого стала пандемия коронавируса.

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Также "Укрзализныця" представила маршруты 19 новых поездов, которые начнут курсировать в 2022 году.

Ранее в "Укрзализныце" пообещали не повышать цены на билеты для пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram.