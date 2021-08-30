В Варшаве сошел с рельсов грузовой поезд (ФОТО)

27 августа в столице Польши городе Варшава сошли с рельсов несколько вагонов и локомотив грузового поезда.

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Как сообщает Rynek kolejowy, инцидент, о котором рассказали в соцсетях очевидцы, произошел на станции "Варшава-Прага".

На боковых путях сошел с рельсов локомотив компании PKP Cargo и шесть грузовых вагонов, которые следовали по маршруту Явор — Джялдово.

В результате происшествия была повреждена опорная конструкция контактной сети и около 150 м ж/д пути.

В издании отмечают, что ЖД-авария не повлияла на движение пассажирских поездов.

28 августа сошедшие вагоны убрали с путей. До конца текущей недели обещают отремонтировать поврежденную инфраструктуру.

Напомним, 29 августа в Запорожье сошли с рельсов четыре вагона грузового состава, из-за чего задерживались несколько пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что 29 марта в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей сошел с рельсов поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье.

Кроме этого, в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.

Перед Новым годом сошел с рельсов экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Сообщалось, что тогда тоже не было пострадавших.