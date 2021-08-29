ЖД-авария в Запорожье: с рельсов сошли четыре грузовых вагона

В Запорожье сошли с рельсов четыре вагона грузового состава, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за схождения четырех вагонов грузового поезда под станцией "Запорожье-2" несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье — Левое — Вольнянск — Запорожье-1", — говорится в сообщении.

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По информации УЗ, ожидается задержка до двух часов следующих поездов:

№72 Киев — Запорожье;

№142 Мариуполь — Одесса;

№120 Запорожье — Львов;

№119 Львов — Запорожье;

№116 Киев — Бердянск.

Напомним, 29 марта в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей сошел с рельсов поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье.

Ранее сообщалось, что в феврале в Днепре сошли с рельсов восемь грузовых вагонов. В конце октября 2020 года произошло еще одно крупное ЧП в регионе: сход с рельсов товарного поезда в Кривом Роге. Тогдашний руководитель УЗ Владимир Жмак заявлял, что произошло это из-за действий неизвестных злоумышленников.

Перед Новым годом сошел с рельсов экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". Сообщалось, что тогда тоже не было пострадавших.